Можно смело замораживать до 2998 года. А там уж или шах, или падишах, как говорится.

Действующее грузинское политическое руководство очень смело и неожиданно для многих отстаивает национальные интересы Грузии и активно вырывается из-под влияния коллективного Запада, возвращая себе субъектность в международных отношениях. Как вы понимаете, для Запада выпадение тех или иных стран из их орбиты сразу же приводит к истерикам и невменяемой реакции. Стоило только Грузии начать отстаивать свои интересы, как в «райском саду» начали заявлять про нечестные выборы, видеть везде вмешательство Кремля, финансировать несогласованные митинги и пользоваться избитыми всем надоевшими политическими штампами.

Реакция грузинского политического руководства на всё происходящее оказалась жёсткой, но взвешенной. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна будет вести прагматичную политику в отношении России, замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года, а также отказывается от различных грантов Евросоюза на тот же период.

Так уж сложилось, что действующие политические функционеры на Западе никак не хотят понять, что влияние «райского сада» на мир снижается с каждым днём, и связано это исключительно с неадекватной, мы бы даже сказали с абсолютно невменяемой внешней и внутренней политикой самого Запада. Всё меньше стран готовы жертвовать своей идентичностью ради призрачного пути в «развитый мир», поскольку всё больше стран видят, что он не более развит, чем все остальные. Да и то, уровень развития определяется объёмами промышленного производства, а Европа в обозримой перспективе полностью данной отрасли народного хозяйства может неиллюзорно лишиться.