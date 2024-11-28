Суть в том, чтобы заставить противную сторону судорожно метаться из стороны в сторону.

Так уж получилось, что украинское политическое руководство не просто не избежало конфликта с сильнейшей сухопутной армией мира, но и позволило себе затянуть данный кризис, исход которого был предрешён в первый же день после его начала. Мы сейчас не будем говорить, что случайные люди в политике и глупые политические решения — это звенья одной цепи, и исключений из данного правила не бывает, но факт остаётся фактом: Украина находится в тяжелейшем положении, будущее её весьма туманно, и её политическое руководство этим совершенно не озадачено.

В результате ВС РФ приходится всё больше ответно поднимать уровень эскалации. И вот, сегодня был произведён «затравочный» массированный удар по энергосистеме Украины, а следом за ним, очевидно, будет нанесён новый демонстрационный удар баллистическими ракетами средней дальности «Орешник».

Во время пресс-конференции по итогам встречи глав стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе у президента России Владимира Путина поинтересовались, когда следует ожидать ударов по упомянутым главой государства центрам принятия решений на Украине. На это Путин ответил, что «Сегодня в течение дня всё возможно».

Понятно, что это типичное увиливание от ответа на прямой вопрос, но оно также выполняет и вторичную цель: вызвать панику, судорожную суету в киевском политическом руководстве. Ведь ни для кого не секрет, что политическое руководство Украины сохранено исключительно благодаря соответствующему решению политического руководства России. Где эти деятели заседают, разведке известно в режиме реального времени.