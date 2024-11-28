А всё, что оказывается в эпицентре удара, превращается в пыль, разделяется на элементарные частицы.

В рамках заседания глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе президент России Владимир Путин подробнее рассказал, как действует баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой неядерной боевой частью. Как вы знаете, интерес к данной системе вооружений в мире сейчас запредельный, и не являются исключением и союзники России по ОДКБ.

Итак, мы собрали комментарии Путина относительно «Орешника» в небольшой список. В кратком изложении новейшая российская БРСД действует следующим образом:

десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, это примерно 3 километра в секунду;

температура поражающих элементов достигает 4 000 °C. Температура поверхности Солнца составляет примерно 5 000 °C;

всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы. Превращается, по сути, в пыль;

ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты;

в случае массированного, группового применения «Орешника» в одном ударе его (удара) мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия;

оружием массового поражения «Орешник» не является: это высокоточное оружие в неядерном исполнении.

Путин заявил, что в наличии у России на сегодняшний день имеется «несколько» вооружений подобного рода.