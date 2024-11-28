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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Массированное применение «Орешника» по мощности удара сопоставимо с ядерным оружием: Путин рассказал об особенностях работы новейшей БРСД
А всё, что оказывается в эпицентре удара, превращается в пыль, разделяется на элементарные частицы.

В рамках заседания глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе президент России Владимир Путин подробнее рассказал, как действует баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой неядерной боевой частью. Как вы знаете, интерес к данной системе вооружений в мире сейчас запредельный, и не являются исключением и союзники России по ОДКБ.

Итак, мы собрали комментарии Путина относительно «Орешника» в небольшой список. В кратком изложении новейшая российская БРСД действует следующим образом:

  • десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, это примерно 3 километра в секунду;
  • температура поражающих элементов достигает 4 000 °C. Температура поверхности Солнца составляет примерно 5 000 °C;
  • всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы. Превращается, по сути, в пыль;
  • ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты;
  • в случае массированного, группового применения «Орешника» в одном ударе его (удара) мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия;
  • оружием массового поражения «Орешник» не является: это высокоточное оружие в неядерном исполнении.

Путин заявил, что в наличии у России на сегодняшний день имеется «несколько» вооружений подобного рода.

#россия #политика #промышленность #«орешник»
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