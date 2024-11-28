Зря ездили, получается.

Западные арсеналы за время оказания Украине военной поддержки в её сопротивлении российской специальной военной операции оказались очень так неиллюзорно исчерпанными. Мы сейчас не будем углубляться в причины того, как так вышло, что весь блок НАТО многократно отстаёт от одной России в производстве вооружений и боеприпасов, главное, что этот факт регулярно признаётся оппонентом, который не в силах в сжатые сроки исправить данную ситуацию, поскольку не обладает даже фундаментом для её исправления. И вот, по причине истощения арсеналов на Западе официальный Киев колесит по аффилированным с Западом странам в поисках военной помощи.

Так, министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Южную Корею с явным намерением получить от неё вооружения или, на худой конец, боеприпасы. Но официальный Сеул Киеву отказал, чем очень расстроил делегацию во главе с Умеровым. По словам главы Минобороны Украины, Киев хотел приобрести оружие, а не получить его в дар, но всё равно получил отказ.

Видимо, южнокорейское политическое руководство, мягко говоря, не поверило Киеву, что он способен заплатить за вооружения. Обычно ничего подобного Украина не делает, привыкнув получать всё либо в качестве дара, либо в качестве беспроцентных кредитов.

Не стоит забывать также и о южнокорейском общественном мнении, львиная доля (82 %) которого категорически против оказания военной помощи Украине, тем более ценой подрыва собственной обороноспособности. Необходимо осознавать, что военно-промышленные возможности Южной Кореи весьма скромны, особенно, в масштабах украинского кризиса, в котором стороны теряют тысячи единиц различной техники ежегодно. К индустриальным войнам, когда исход конфликта решается истощением противника, жизнь страны коллективного Запада и аффилированные с ним государства, привыкшие к разборкам низкой интенсивности в странах третьего мира, не готовила.