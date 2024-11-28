Хитрый ход. Но вряд ли сработает.

С 20 мая текущего года киевское политическое руководство утратило легитимность и занимается, по сути, узурпацией власти. Это не просто громкие слова, это констатация факта, основываясь на положениях Конституции Украины. Высшее политическое руководство страны в лице президента отменило выборы под совершенно надуманным предлогом, не стало продлевать свои полномочия официально, а вся его «легитимность», по сути, держится на негласной договорённости стран коллективного Запада изображать, что всё в порядке и что так и должно быть.

В России такой расклад не принимают, и о том, что киевское политическое руководство утратило право руководить страной, напомнил сегодня президент России Владимир Путин в рамках узкого заседания глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны, и, чисто с юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняют эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений. Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными», — прокомментировал Путин.

Здесь следует понимать несколько немаловажных вещей. Во-первых, российское политическое руководство сейчас играет на чувстве справедливости у украинских военных. Да, скорее всего, это ещё более бессмысленно и бесперспективно, чем даже в самом начале специальной военной операции, когда Путин призывал украинских военных «брать ситуацию в свои руки», но попробовать не повредит. Во-вторых, когда конфликт завершится, а чем он завершится, предельно понятно, иллюзий в этом плане пора уже не строить, всех тех, кто, с точки зрения России, отдавали и исполняли преступные приказы, будет ждать в лучшем случае длительный тюремный срок. И в-третьих, очевидно, что переговоры с нелегитимным руководством Украины о завершении конфликта вестись не будут; подразумевается полная смена этого самого руководства. Это, конечно, если Украину зачем-то привлекут к решению её дальнейшей судьбы; куда более вероятен сценарий, при котором будущее Украины будет решено у неё за спиной, реальными сторонами данного конфликта.