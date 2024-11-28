Причём целями могут стать правительственные и военные объекты в Киеве. Это уже серьёзно.

За последнюю неделю слово «Орешник» стало одним из лидеров по запросам в поисковых системах. И это, собственно говоря, немудрено: перед нами хоть и не оружие Судного дня, но, по сути, оно таковым быть может, по крайней в мере, в масштабах одного отдельно взятого государства. Сегодня ВС РФ произвели массированный обстрел объектов энергетики на западе Украины, и вот, сейчас, поскольку ни Киев, ни Вашингтон, ни Лондон, ни Брюссель не поняли предупреждений Москвы, российская армия готовит новые удары «Орешником» по целям на Украине.

О том, что соответствующие удары готовятся, заявил сегодня президент России Владимир Путин в рамках заседания Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Путина, Генштаб ВС РФ и Минобороны России подбирают соответствующие цели на территории Украины; целями для поражения «Орешником» в том числе могут стать и пресловутые центры принятия решений в украинской столице.

Путин добавил, что боевая часть «Орешника» способна пробивать защищённые объекты на большой глубине. Не уверены, что это является толстым намёком на серьёзные обстоятельства и последствия, особенно, учитывая упоминание Киева и центров принятия решений, но звучит грозно.

Также глава государства отметил, что сегодня ночью ВС РФ произвели массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. Очевидно, это было сказано как констатация факта «затравки» данного удара перед применением «Орешника».