И это лишь затравка. Как официально подтвердило высшее политическое руководство России.

Сегодня ночью украинские мониторинговые ресурсы, которые полностью снабжаются информацией со средств объективного и спутникового наблюдения стран НАТО (читать — исключительно США, ибо у других стран НАТО ничего подобного даже в помине нет), сообщали о взлёте пятнадцати бортов стратегической авиации ВКС России с крылатыми ракетами на борту.

Как сообщают украинские источники, по стране были запущены десятки ракет разных типов, которым предшествовал «разряжающий» ПВО обстрел ударными беспилотниками «Герань-2». Преимущественно удары наносились по объектам в западной части Украины, и под удар попали в том числе объекты энергосистемы, о чём свидетельствуют аварийные отключения в данном географическом районе страны.

Данные действия, безусловно, осложнят жизнь гражданскому населению Украины, но значительно упростят работу ВС РФ и обезопасят гражданское население России в приграничных районах. И, судя по комментарию президента России Владимира Путина в рамках заседания лидеров стран-членов ОДКБ, сегодняшний удар — это лишь затравка. По словам Путина, ВС РФ сегодня ночью в ответ на применение западных ракет по общепризнанной территории РФ применили 100 беспилотников и 90 ракет разных классов, и сейчас армия подготавливает цели для ударов баллистическими ракетами средней дальности «Орешник».

Необходимо понимать, что работа по ликвидации украинского энергетического потенциала должна вестись не в «ответ» на что бы то ни было, а должна быть системной, постоянной: только так можно парализовать какие-никакие, но всё-таки предприятия военно-промышленного комплекса Украины, на которых вот уже без малого три года продолжается сборка ударных беспилотников, ракетного и иного вооружения. Кроме того, не забываем и про «кустарное», гаражное производство БПЛА в подвалах социально значимых зданий, которое можно пресечь только методом обесточивания.