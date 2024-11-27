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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров предупредил, что терпение России из-за ударов ракетами ATACMS может закончиться
Вопрос в другом: почему оно до сих пор не закончилось, и почему не начался праведный гнев?

Российское политическое руководство своим рационализмом и терпеливостью загнало само себя в ловушку, которая на сегодняшний день выглядит следующим неприглядным образом: либо наносить демонстративные удары возмездия по территориям стран коллективного Запада, либо продолжать терпеть, опасаясь скатывания ситуации в неконтролируемую эскалацию. В конечном счёте, если продолжать играть в миролюбие ценой потерь с российской стороны, то придётся и в неконтролируемую эскалацию скатиться, и все предшествовавшие этой терпеливости невкусные плоды собрать и поглотить.

По всей видимости, тот факт, что ситуация зашла в очень опасную стадию, в российском политическом руководстве начали осознавать. Так, сегодня сначала зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о том, что Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ на удары западными ракетами по России, а затем глава МИД России Сергей Лавров предупредил Запад о том, что терпение имеет свойство заканчиваться.

По словам Лаврова, в русском языке присутствует большое количество пословиц, отражающих миролюбивый, расчётливый и терпеливый характер русского народа, однако у любого терпения есть предел, и ему свойственно заканчиваться, если его постоянно испытывают.

Естественно, Лавров сделал этот комментарий в контексте ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow уже по общепризнанной территории России. Как вы прекрасно знаете, подобные удары невозможны без загрузки в ракеты полётных заданий непосредственно западными специалистами, с использованием американской орбитальной спутниковой группировки и без соответствующих средств разведки и целеуказания. Именно этот факт, а не сами удары, указывают на вовлечение коллективного Запада в данный конфликт уже напрямую, и за это обязательно придётся отвечать.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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