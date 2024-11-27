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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
Сомнительная повестка развивается и в РФ, кто бы что ни говорил.

Возобновляемая энергетика — это, безусловно, тема интересная, но в конечном счёте она сугубо популистская. Просто потому, что невозможно возобновляемыми (преимущественно имеются в виду солнечные и ветряные) источниками энергии обеспечивать реальное стабильное потребление этой самой энергии. Проще говоря, баловство. И в России этим баловством тоже последнее время стали любить заниматься. Так, сегодня в Дагестане состоялась церемония заливки первого фундамента будущей Новолакской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей — самой мощной — в России.

Суммарная максимальная мощность данной станции составит 300 МВт, а обеспечивать её будут 120 «мельниц» с электрогенераторами мощностью по 2,5 МВт каждый. За производство и строительство отвечает подразделение «Росатома» — АО «Росатом Возобновляемая энергия».

Вводиться в строй станция будет на протяжении двух лет и в рамках двух этапов. На первом этапе будут установлены и запущены 61 установка суммарной мощностью 152,5 МВт, на втором — 59 установок мощностью 147,5 МВт.

Необходимо понимать, что ветряные электростанции крайне неэффективны, нестабильны, занимают колоссальные площади, которые затем непригодны ни для чего, кроме выпаса скота и созерцания данного технологического чуда, и то, в отношении выпаса скота — это большой вопрос. К «Росатому», который недостаточно активно строит атомные электростанции именно на территории России, зато за границей имеет огромное количество проектов и при этом отвлекается на ветроэнергетику, имеется очень много вопросов.

#россия #экономика #энергетика #возобновляемая энергетика #ветроэнергетика
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