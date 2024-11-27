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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ждите»: зампостпреда РФ при ООН предупредил Запад о праве России на зеркальный ответ на удары западным оружием
Там не поймут, пока реально не прилетит по какой-нибудь военной базе в Европе. А вот есть ли в России политическая воля на такой шаг — большой вопрос.

Что мы поняли из боевого применения «Орешника», ставшего первым боевым применением баллистической ракеты средней дальности в истории человечества? Ну, например, то, что коллективно-западные функционеры не поняли намёка и совершенно не испугались удара, нанесённого по территории Украины. Это значит лишь то, что в конечном счёте, к великому сожалению, ударов по территории стран НАТО вряд ли удастся избежать, чисто из соображений демонстрации возможностей уже по реально чувствительным для Запада объектам.

Не берёмся забегать вперёд и выдавать желаемое за действительное, но, вероятно, вышеуказанный факт осознают и в российском политическом руководстве, которое спустило Министерству иностранных дел текстовку ответов на полях Совета Безопасности ООН. Так, зампостпреда России при данной международной организации Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза, предупредил представителей коллективного Запада о том, что Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ на удары западным оружием по российской территории.

«Мы вас предупреждали, однако вы свой выбор сделали. Что мы можем вам сказать? Ждите. На каждый виток эскалации будет следовать решительный и зеркальный ответ», — заявил Полянский.

Как вы понимаете, из заявления следует, что Россия оставляет за собой право на нанесение ракетных ударов по военным целям на территории стран НАТО, которые максимально вписались в украинский кризис на стороне Киева, став единственной причиной его (кризиса) начала и главной причиной его затягивания.

Проблема в том, что Россия очень долго терпела бесконечную эскалацию данного кризиса со стороны коллективного Запада, в результате чего дотерпелась до крайне тяжёлой ситуации: бить условным «Орешником» по условной базе НАТО в Европе или же продолжать позволять Западу эскалировать данный кризис, рассчитывая дотерпеть пару месяцев до прихода Трампа к власти. Последний вариант — весьма наивный, а первый запредельно опасный, ведь нынешние функционеры на Западе совершенно утратили вменяемость и могут посметь отвечать на российский ответ. И тогда России придётся отвечать на ответ на ответ, и так возникнет замкнутый цикл с тяжёлыми последствиями. Можно, конечно, отстреляться и пригрозить пальцем, мол, только вздумайте ответить на это, но в таком случае мы опять возвращаемся к фактору невменяемости нынешних западных элит и политических функционеров.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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В западной прессе осознали, что «Орешник» стал самым мощным оружием из когда-либо применённых в Европе
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