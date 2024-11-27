Прошло полторы недели, там только догадались.

На прошлой неделе Россия осуществила одновременно и испытательное, и боевое применение своей новейшей баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» в гиперзвуковом неядерном оснащении. Сделано это было в ответ на «разрешение», а по факту в ответ на прямое вступление США и Британии в украинский кризис на стороне Киева через целеуказание и загрузку полётных заданий в ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по общепризнанной территории России.

Это не только первое в истории человечества боевое применение ракеты такого класса, но и самое мощное оружие из когда-либо применённых (имеется в виду в боевых условиях) на европейском континенте. И вот, спустя неделю после данного события в западной прессе наконец-то данный факт осознали.

Так, западная пресса начала высчитывать дальность и мощность «Орешника», прийдя к выводу, что боевая часть ракеты легко и непринуждённо, а, главное, без какой бы то ни было возможности противодействия достичь любой цели в Европе. При этом если «Орешник» будет оснащён ядерной боевой частью, то мощность каждой включённой в состав боеголовки разделяемой части будет превышать мощность сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. А таких «бомб» внутри «Орешника» 36 штук, способных, как мы все хорошо видели, очень плотно накрывать необходимую территорию.

Пока что, впрочем, боевое применение «Орешника» не отрезвило функционеров коллективного Запада, которые до сих пор пребывают в иллюзиях и не верят, что если возникнет необходимость, то данная ракета полетит уже по территориям западных стран. К сожалению, отсутствие веры в неотвратимость наказания — это последствие отсутствия демонстрации своей решимости со стороны российского политического руководства на протяжении двух лет. Опасность заключается в том, что если в конце концов такой удар наносить придётся, с той стороны от этого лишь больше раззадорятся, и тогда возникнет неконтролируемая эскалация.