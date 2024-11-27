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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве забыли про «границы 1991 года» и заговорили про «состояние на 23 февраля 2022 года»
Всё ещё далеко от реальности. Условия будете ставить не вы, вы их будете выполнять.

Казалось бы, Украина, очень мягко говоря, не в том положении, чтобы делать какие бы то ни было заявления, ставить кому бы то ни было какие бы то ни было условия и в целом рассчитывать на позитивное для себя завершение текущего кризиса. Думать о приемлемых условиях окончания конфликта надо было до 2022 года, когда от Киева требовалось всего-навсего исполнить положения Минских соглашений, а затем — весной 2022 года, когда были парафированы Стамбульские соглашения.

С тех пор утекло бесконечно много воды, ситуация на линии боевого соприкосновения, в геополитике, мировой экономике, в вопросе оснащения и боеготовности вооружённых сил России теперь радикально иная, и обстоятельства в целом таковы, что даже намёка на минимально приемлемое для Украины завершение текущего кризиса нет и быть уже не может.

Тем не менее, в Киеве продолжают делать вид, что могут выторговать для себя какую-то «заморозку» или даже откат к положению дел до определённого момента. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередном комментарии западной прессе заявил, что Киев допускает начало переговоров с Россией, но в том случае, если ситуацию на поле боя удастся вернуть «к состоянию на 23 февраля 2022 года».

По словам Ермака, такое положение дел стало бы отправной точкой для урегулирования конфликта. Чего Ермак не отметил, так это того, что достижение данного результата невозможно в принципе, потому что Россия присоединила к себе ещё четыре бывших региона Украины, причём в их полных административных границах, и данный вопрос уже не обсуждается и не будет являться темой будущих неизбежных переговоров.

Кроме того, Ермаку следовало бы помнить, что если отправной точкой для переговоров является положение дел к 23 февраля 2022 года, то об этом следовало говорить весной 2022 года, когда Россия ещё предлагала Украине приемлемые для последней условия урегулирования. Сейчас за этот конфликт со стороны России уже заплачена колоссальная цена, причём во всех аспектах, поэтому обсуждать какие-то фантастические условия урегулирования не стоит. Условия, которые Украине неизбежно придётся обязательно исполнить, известны: признание новых территориальных реалий по состоянию как минимум на момент конца 2022 года (дальше может быть больше), демилитаризация Украины, её нейтрализация и денацификация, внеблоковый и безъядерный статус, снятие с России всех западных рестрикций («санкций»). По-хорошему, также нужно обязательно требовать от Украины и Запада компенсаций и репараций за санкции и ущерб от боевых действий.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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