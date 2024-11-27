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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доллар вновь дорожает и стремится к антирекорду весны 2022 года
И ничего хорошего в этом нет. Разве что кроме тех, кто ждали возможности обменять валюту по выгодному курсу.

Геополитическая и экономическая обстановки в мире продолжают негативно влиять на стоимость рубля по отношению к другим валютам. Рублей в российской экономике, по причинам, которые не нуждаются в уточнениях, требуется огромное количество, а приток валюты при этом постоянно снижается вследствие незаконных рестрикций и иных факторов. Как следствие, возникает перекос спроса и предложения валюты, что, в свою очередь, приводит к удешевлению рубля. Ну, или к подорожанию валют — кому как удобнее это воспринимать.

Так, вчера доллар пробил отметку в 105 рублей за одного напечатанного Джорджа Вашингтона, что уже стало самым высоким значением с марта 2022 года, и вот, сегодня негативная тенденция продолжилась: доллар подорожал сразу на три рубля и, согласно официальному курсу ЦБ РФ, был установлен на отметке в 108,01 рубля за одного вечнозелёного первого президента США.

Таким образом, курс рубля к иностранным валютам стремится к повторению абсолютного антирекорда, достигнутого в марте 2022 года под влиянием колоссального шквала незаконных антироссийских рестрикций («санкций») коллективного Запада. Разве что причина нынешнего дисбаланса качественно иная: восстановление экономики и рост спроса на импортную продукцию.

Понятно, что ничего позитивного в данном обстоятельстве нет. За валютой автоматически дорожает и весь импорт, коего в структуре российской экономики, несмотря на все попытки обезопасить её от влияния импорта, по-прежнему неприемлемо много. Это значит, что будут дорожать и без того недоступные в текущих реалиях автомобили, различная электроника, компьютерная техника, запчасти, средства производства для предприятий и многое-многое другое.

#россия #финансы #экономика #курс валют
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