Вот уж где сказки.

Различные средства массовой информации порой настолько не разбираются в реалиях и технических аспектах, что позволяют себе заведомо странные публикации. Так, на просторах издания The EurAsian Times появилась статья, из которой следует, что Индия рассматривает возможность покупки у России стратегических бомбардировщиков Ту-160М — модернизированных и усовершенствованных версий широко известных «Белых лебедей».

На основании чего издание делает такие выводы, не вполне понятно, однако есть ряд объективных фактов, которые полностью обнуляют всю эту логику. Во-первых, России самой необходимы эти стратегические бомбардировщики, особенно в условиях вхождения мира во Вторую Холодную войну с примесями войны горячей. Во-вторых, производство данных бомбардировщиков, по сути, штучное и безумно дорогое. В-третьих, передача технологий такого рода пусть даже формально дружественному государству — это колоссальный риск.

Наконец, не надо забывать, что стоимость таких самолётов совершенно запредельная, и не вполне понятно, чем Индия будет за них расплачиваться. История с оплатой нефти неконвертируемыми и, по сути, совершенно бесполезными рупиями должна была многому научить российское политическое руководство.