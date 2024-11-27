Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Индия может приобрести у России стратегические бомбардировщики Ту-160М — СМИ
Вот уж где сказки.

Различные средства массовой информации порой настолько не разбираются в реалиях и технических аспектах, что позволяют себе заведомо странные публикации. Так, на просторах издания The EurAsian Times появилась статья, из которой следует, что Индия рассматривает возможность покупки у России стратегических бомбардировщиков Ту-160М — модернизированных и усовершенствованных версий широко известных «Белых лебедей».

На основании чего издание делает такие выводы, не вполне понятно, однако есть ряд объективных фактов, которые полностью обнуляют всю эту логику. Во-первых, России самой необходимы эти стратегические бомбардировщики, особенно в условиях вхождения мира во Вторую Холодную войну с примесями войны горячей. Во-вторых, производство данных бомбардировщиков, по сути, штучное и безумно дорогое. В-третьих, передача технологий такого рода пусть даже формально дружественному государству — это колоссальный риск.

Наконец, не надо забывать, что стоимость таких самолётов совершенно запредельная, и не вполне понятно, чем Индия будет за них расплачиваться. История с оплатой нефти неконвертируемыми и, по сути, совершенно бесполезными рупиями должна была многому научить российское политическое руководство.

#россия #политика #авиация #индия #ту-160 #стратегические бомбардировщики #ту-160м
+
Написать комментарий (0)
Делегация Киева приехала в Сеул за военной помощью, но не учла, что 82 % корейцев против
Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на финансирование Украины — СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
52
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
181
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
6
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
27
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
7
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
5

Сейчас обсуждают

unhurtable
19:19
Поляки с Финами вздрогнули а у трибалтов массовые возгорания сантехники от такого...
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
Xant1k
19:18
С телками иди играй, нефиг сидеть у компа.
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Xant1k
19:17
Материнка кал. Лучше взять Mortar или B550-A PRO
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Адам Урусханов
19:16
В смысле он еще самоубийство не сделал:(
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
Kalman Bronstein
19:12
Где не заметили ПОД ЗЕМЛЕЙ? Расскажите, как вы смотрите под землю, а то люди не в курсе
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
valera60
19:09
А при чём здесь Россия?! Сомневаешься кто выиграет войну?
ATACMS, атаковавшие Курскую область, произвели в 90-х годах
Eppius
19:08
У меня только один единственный вопрос. Почему без взрывчатки?
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
Damask Ermakov
19:05
Хатаб пол сменил?!🤨🤔😧
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Валерий Агапов
19:00
Разве не было официального уточнения, что начинки не было по замыслу, скорость входа ракет огромная вертикальная, чтобы пробить десятки метров или этажей подземного завода. На ролике взрывов не видно ...
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
smash526
18:58
Ссылка на музей где ? Что за непрофессионализм ?
Sony запустила виртуальный музей PlayStation к 30 юбилею
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем