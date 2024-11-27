Как вы знаете, страны коллективного Запада полностью выгребли те плохо лежавшие запасы давно списанных вооружений, которые не жалко было отдать Украине ради «высшей» и сакральной для Запада цели противостояния России чужими руками, и уже давно выгребают хорошо лежащие запасы. С наращиванием производства вооружений и боеприпасов на Западе тоже всё сложно, потому что для этого необходимо заново строить предприятия, нанимать на них квалифицированный персонал, которого нет, а также тратить чудовищное количество денег и энергоресурсов, которых теперь, как известно, тоже нет.
Всё это приводит к тому, что киевскому политическому руководству приходится колесить по странам объединённо-западного блока и выпрашивать в них деньги и оружие на карманные расходы (просто потому что больше никто не даёт, ибо у самих давно нет). Вот, в частности, киевской делегации во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым пришлось приехать в Южную Корею, в Сеул, чтобы попробовать убедить южнокорейское политическое руководство в необходимости предоставления Киеву военной помощи.
Южная Корея изначально с колоссальной неохотой вмешивалась в данный кризис и, по сути, в насильственной форме была принуждена даже к введению незаконных антироссийских санкций. Общественное мнение в Южной Корее тоже крайне антивоенное и противостоящее любому вмешательству собственных властей в чужие конфликты. Так, уточняется, что 82 % южнокорейцев категорически против того, чтобы их страна поставляла Украине какие бы то ни было вооружения.
Возможно, делегация Умерова сей факт не учла, а, может, привыкла к тому, что мнение населения можно игнорировать. Ведь Киев игнорирует мнение населения Украины, которое призывает к завершению конфликта на любых условиях, значит, в представлении украинских функционеров, также можно делать и с гражданами других стран. В чём-то официальный Киев, конечно, прав: если Сеулу прикажут помогать Киеву, то никто мнение общества спрашивать не будет. И такая ситуация сейчас повсеместно во всех «демократиях»: уровни поддержки действий властей в Европе примерно в районе плинтуса, но они продолжают выделять неадекватные суммы денег на финансирование кризиса, к которому вообще не должны иметь никакого отношения.