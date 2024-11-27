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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Делегация Киева приехала в Сеул за военной помощью, но не учла, что 82 % корейцев против
Впрочем, никто простых корейцев спрашивать не будет. Это так, немножко новостей демократии.

Как вы знаете, страны коллективного Запада полностью выгребли те плохо лежавшие запасы давно списанных вооружений, которые не жалко было отдать Украине ради «высшей» и сакральной для Запада цели противостояния России чужими руками, и уже давно выгребают хорошо лежащие запасы. С наращиванием производства вооружений и боеприпасов на Западе тоже всё сложно, потому что для этого необходимо заново строить предприятия, нанимать на них квалифицированный персонал, которого нет, а также тратить чудовищное количество денег и энергоресурсов, которых теперь, как известно, тоже нет.

Всё это приводит к тому, что киевскому политическому руководству приходится колесить по странам объединённо-западного блока и выпрашивать в них деньги и оружие на карманные расходы (просто потому что больше никто не даёт, ибо у самих давно нет). Вот, в частности, киевской делегации во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым пришлось приехать в Южную Корею, в Сеул, чтобы попробовать убедить южнокорейское политическое руководство в необходимости предоставления Киеву военной помощи.

Южная Корея изначально с колоссальной неохотой вмешивалась в данный кризис и, по сути, в насильственной форме была принуждена даже к введению незаконных антироссийских санкций. Общественное мнение в Южной Корее тоже крайне антивоенное и противостоящее любому вмешательству собственных властей в чужие конфликты. Так, уточняется, что 82 % южнокорейцев категорически против того, чтобы их страна поставляла Украине какие бы то ни было вооружения.

Возможно, делегация Умерова сей факт не учла, а, может, привыкла к тому, что мнение населения можно игнорировать. Ведь Киев игнорирует мнение населения Украины, которое призывает к завершению конфликта на любых условиях, значит, в представлении украинских функционеров, также можно делать и с гражданами других стран. В чём-то официальный Киев, конечно, прав: если Сеулу прикажут помогать Киеву, то никто мнение общества спрашивать не будет. И такая ситуация сейчас повсеместно во всех «демократиях»: уровни поддержки действий властей в Европе примерно в районе плинтуса, но они продолжают выделять неадекватные суммы денег на финансирование кризиса, к которому вообще не должны иметь никакого отношения.

#россия #украина #политика #боевые действия #южная корея
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