Всё так, как и должно быть.

Автомобиль с самого момента начала его промышленного производства был, по большому счёту, статусным приобретением. И страны коллективного Запада, за вычетом разве что США, где по совокупности причин ситуация была радикально иной, исключением не являлись. В 1990-е положение дел начало меняться по причине резкого снижения государственных расходов на оборону (Европа вообще делегировала собственную оборону НАТО, то есть, США), но вот последние годы положение дел в экономике ЕС и, в частности, Германии, начинает возвращаться к уровню жизни по средствам, то есть, к бедности, поэтому покупка автомобиля перестала быть одним из главных пунктов расходов граждан.

Наглядно это демонстрирует ситуация в немецком городе Эссен, где на парковке скопились тысячи автомобилей известных немецких брендов, которые никто не покупает и не забирает. Данный населённый пункт считается транзитным хабом для произведённых в Германии автомобилей, однако ничего подобного ранее в данной локации не происходило: обычно машины раскупались без особых проблем.

Теперь же, как отмечают местные сотрудники автоцентров, автомобили значительно подорожали и стали недоступными для покупателей, из-за чего они, никому не нужные, накапливаются на парковках. Что до электромобилей, то данная идея звучала красиво на бумаге, а на практике инфраструктура для их зарядки в той же Германии уже годами не развивается, и имеющихся мощностей недостаточно для того, чтобы обеспечивать даже текущие потребности, не то что смотреть в будущее.

В целом ничего неожиданного не происходит: потеряв дешёвые энергоресурсы, немецкая промышленность перестала быть конкурентной, а продукция этой промышленности, в том числе и автомобили, резко взлетели в цене, тогда как уровень доходов людей не то что не поспевает за ценами, а даже наоборот — снижается.

Тем временем Берлин продолжает конфронтационную политику в отношении России, отправляет Украине колоссальные средства, вместо того, чтобы действовать в своих национальных интересах. На всё это смотреть и удивительно, и удовлетворительно одновременно: разжигатели войны получают по заслугам; плохо при этом разве что то, что расплачиваются за безрассудства немецкого правительства простые немецкие представители рабочего класса.