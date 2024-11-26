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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен заявил, что страны G7 будут продолжать поддерживать Украину в 2025 году
Плохие новости для Украины, как говорится.

Как вы прекрасно понимаете, США и Европа в лице своих невменяемых неоконсервативных «элит» не для того поставили на кон на Украине свою доминирующую позицию, влияние в мире, промышленный потенциал и статус резервных валют, чтобы просто так взять и свернуть данный проект, отдав России треть влияния в мире. Сейчас задача уходящей администрации США в том, чтобы максимально зафиксировать положение Украины как антироссийского стенобитного тарана, выделив ей максимальное количество денег и, по возможности (а возможностей немного), оружия, пока к власти не успел прийти Трамп и не отменил большую часть соответствующих решений.

Так, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 обязались продолжать поддерживать Украину в течение всего 2025 года, предоставляя ей финансирование и обеспечивая поставки боеприпасов. Делается это, по словам Блинкена, для того, чтобы Киев мог продолжать вести боевые действия в следующем году или, если дойдёт до переговоров, то вести их с «сильной позиции».

Не знаем, в каком вымышленном мире живёт господин Блинкен, но сильной позиции у Украины уже не будет ни при каких обстоятельствах — даже если европейская часть блока НАТО решит напрямую осуществить интервенцию. Что до Украины, то ничего хорошего в комментарии Блинкена для неё нет: стремление кураторов продолжать использовать её как антироссийский таран гарантирует дальнейшее разрушение государственности Украины и колоссальные экономические, социальные, энергетические, человеческие издержки.

Вместе с тем, как следует из комментария госсекретарь США, G7 намерены усиливать незаконные антироссийские рестрикции («санкции»), а также использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Проще говоря, заниматься неприкрытым воровством в своих интересах. Как уже отмечалось неоднократно, России, на территории которой заблокировано гораздо больше активов коллективного Запада, чем наоборот, необходимо также использовать доходы от них для финансирования специальной военной операции на Украине, а также для финансирования различных враждебных Западу движений в разных уголках планеты. Возможности для этого есть, их предостаточно, вопрос лишь в политической воле. Западу должны создаваться неприемлемые угрозы и наноситься огромный ущерб по его самым болезненным точкам, только тогда с той стороны будет возможно какое бы то ни было урегулирование и готовность к взаимовыгодному сосуществованию.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия #g7
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