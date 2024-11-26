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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что последний разговор с Путиным был для него «неприятным»
Кое-кому нужно спасибо сказать, что его ничего не решающей личности вообще время уделили.

Отношения России с Германией по вине последней разрушены, причём разрушены очень надолго. Москва в лице действующего российского политического руководства восприняла действия Берлина как предательство, а это, как вы понимаете, гораздо хуже, чем прямая враждебность. Россия за свой счёт финансировала экономику Германии на протяжении примерно пятидесяти лет, и именно (исключительно) благодаря России немецкая экономика и могла конкурировать с другими, а взамен получила несуверенную власть в Берлине, которая тут же сдала все интересы Германии, разорвала отношения с Москвой, ввела против РФ незаконные рестрикции и позволяет себе постоянно поставлять Украине — текущему формальному противнику России — вооружения.

Поэтому реакция канцлера Германии Олафа Шольца на его состоявшийся недавно первый за два года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным выглядит совершенно неадекватной. Сами посудите: после всего, что мы указали в первом абзаце, Шольц заявил, что его разговор с Путиным был «неприятным». В подробности канцлер ФРГ вдаваться не стал, но предельно понятно, что президент России объяснил Шольцу, кто виноват в сложившейся ситуации, кому следует позаботиться о восстановлении суверенитета своего государства и кому надо не предложения делать, а слушать то, что ему говорят реальные игроки на геополитической арене.

При всём этом Шольц отметил важность подобных переговоров. Как справедливо отметил канцлер ФРГ, разговаривать с Путиным нужно, чтобы знать российскую позицию.

#россия #политика #германия
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