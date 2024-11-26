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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер Австрии предложил свою страну в качестве площадки для переговоров по Украине
По крайней мере, об этом он заявил избранному президенту США Дональду Трампу.

Страны коллективного Запада продолжают общаться друг с другом по вопросу украинского кризиса вместо того, чтобы общаться по данному вопросу с Россией — страной, от которой, собственно, в первую очередь зависит то, чем данный кризис закончится. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер, общаясь сегодня с избранным президентом США Дональдом Трампом, известным своим стремлением по урегулированию украинского кризиса, заявил, что готов предоставить Австрию как «нейтральную площадку» для переговоров по Украине.

Какой смысл предлагать такие вещи только в одну сторону — США — непонятно. По идее, Нехаммеру нужно позвонить в Кремль и сделать аналогичное предложение президенту России. По сути, Австрия на сегодняшний день действительно настоящая нейтральная страна коллективного Запада: не поставляет вооружения Киеву, практически не присоединялась к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»), а также продолжает вести бизнес в РФ. Так что рассмотреть условную Вену как площадку для переговоров реальных сторон текущего конфликта — РФ и США — вполне возможно.

Сложность в другом: Россия исключает любые варианты завершения украинского кризиса, кроме полного и безоговорочного выполнения своих без исключения условий. Ничто другое, особенно на текущем этапе этого кризиса, уже не годится в принципе: слишком уж далеко данный кризис зашёл, и виноваты в этом исключительно кураторы Киева на Западе. В свою очередь, на Западе постоянно говорят о некой «заморозке» конфликта, которая для Москвы абсолютно неприемлема. Проще говоря, стороны конфликта на совершенно разных концах переговорной «палки», и никакого серьёзного и решительного прозрения со стороны Запада пока не наблюдается. А это значит, что боевые действия будут продолжаться; в том числе до тех пор, пока условия РФ не будут достигнуты силовым способом.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #австрия
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