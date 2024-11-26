Берлин в конце конфликта должен будет за всё это ответить.

Германия последние без малого три года очень гордится тем фактом, что является второй после США страной по объёму предоставленной Украине военной «помощи». Тот факт, что Германия чудовищными темпами деиндустриализуется и теряет свой экономический вес в результате разрыва отношений с Россией, действующие немецкие власти почему-то не волнует. Более того, униматься и менять политику там явно не намерены — по крайней мере, пока не произойдёт полной смены политического руководства в стране.

Так, сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин до конца текущего года предоставит Украине ещё два зенитных ракетных комплекса IRIS-T.

Необходимо понимать, что IRIS-T никак себя не показали в рамках украинского кризиса. ВС РФ регулярно их сжигают в результате высокоточных ударов, с чем, собственно, и связан тот факт, что Германии приходится поставлять Украине всё больше и больше данных комплексов.

Очевидно, что после завершения украинского кризиса с Германии в обязательном порядке нужно будет истребовать не только компенсации за присоединение к незаконным рестрикциям («санкциям»), но и репарации за ущерб, понесённый Россией от применения ВСУ немецкого оружия. Никто Берлин влезать в этот кризис не просил, это было его пусть и абсолютно несуверенное, но всё же осознанное решение. Обычно думающие правительства несуверенных стран при таких обстоятельствах стремятся к восстановлению суверенитета и защите своих интересов, но Германия сделала так, как она сделала, и за это должна будет ответить по всей строгости.