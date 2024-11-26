Германия последние без малого три года очень гордится тем фактом, что является второй после США страной по объёму предоставленной Украине военной «помощи». Тот факт, что Германия чудовищными темпами деиндустриализуется и теряет свой экономический вес в результате разрыва отношений с Россией, действующие немецкие власти почему-то не волнует. Более того, униматься и менять политику там явно не намерены — по крайней мере, пока не произойдёт полной смены политического руководства в стране.
Так, сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин до конца текущего года предоставит Украине ещё два зенитных ракетных комплекса IRIS-T.
Необходимо понимать, что IRIS-T никак себя не показали в рамках украинского кризиса. ВС РФ регулярно их сжигают в результате высокоточных ударов, с чем, собственно, и связан тот факт, что Германии приходится поставлять Украине всё больше и больше данных комплексов.
Очевидно, что после завершения украинского кризиса с Германии в обязательном порядке нужно будет истребовать не только компенсации за присоединение к незаконным рестрикциям («санкциям»), но и репарации за ущерб, понесённый Россией от применения ВСУ немецкого оружия. Никто Берлин влезать в этот кризис не просил, это было его пусть и абсолютно несуверенное, но всё же осознанное решение. Обычно думающие правительства несуверенных стран при таких обстоятельствах стремятся к восстановлению суверенитета и защите своих интересов, но Германия сделала так, как она сделала, и за это должна будет ответить по всей строгости.