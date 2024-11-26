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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Вайб» признан словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»
Спасибо, что не «скуф».

Слово «вайб» стало победителем ежегодного голосования «Слово года», проводимого порталом «Грамота.ру». За него проголосовали более 250 филологов из числа более чем 400 экспертов, участвовавших в опросе. «Вайб» обошёл конкурентов — «скуф» и «прилёт», которые заняли второе и третье места соответственно.

По данным «Грамоты.ру», слово «вайб», обозначающее настроение или атмосферу, активно вошло в обиход в 2024 году, выйдя за рамки молодежного сленга. Лингвисты отмечают его созвучие с другими заимствованными словами, такими как «сайт» или «кайф», а также наличие производных форм – «вайбить», «вайбовый».

Руководитель «Грамоты.ру» Константин Деревянко указал на важность фиксации изменений в языке. Он назвал тройку лидеров голосования отражением «суровой реальности, антигероя нашего времени и надежды», отметив, что россияне «выбрали надежду». «Вайб», как и прошлогодний победитель, будет добавлен в метасловарь портала с подробным толкованием и примерами использования.

Кроме основного голосования, в этом году были выбраны слова года в четырёх специальных номинациях: «промпт» (ИТ), «подкаст» (культура), «микроРНК» (медицина) и «маркетплейс» (экономика). Эксперты из соответствующих областей отметили актуальность и значимость каждого из этих терминов.

Профессор Алексей Эрлих, заведующий отделением кардиологии Ильинской больницы, указал на перспективность слова «микроРНК» в медицине. Полина Тризонова, руководитель пресс-службы СБЕРа, отметила важность «маркетплейсов» для экономики и жизни россиян.

В исследовании «Слово года» приняли участие «СКАН-Интерфакс», «Хабр» и «Культура.РФ».

#грамота ру #слова
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