Спасибо, что не «скуф».

Слово «вайб» стало победителем ежегодного голосования «Слово года», проводимого порталом «Грамота.ру». За него проголосовали более 250 филологов из числа более чем 400 экспертов, участвовавших в опросе. «Вайб» обошёл конкурентов — «скуф» и «прилёт», которые заняли второе и третье места соответственно.

По данным «Грамоты.ру», слово «вайб», обозначающее настроение или атмосферу, активно вошло в обиход в 2024 году, выйдя за рамки молодежного сленга. Лингвисты отмечают его созвучие с другими заимствованными словами, такими как «сайт» или «кайф», а также наличие производных форм – «вайбить», «вайбовый».

Руководитель «Грамоты.ру» Константин Деревянко указал на важность фиксации изменений в языке. Он назвал тройку лидеров голосования отражением «суровой реальности, антигероя нашего времени и надежды», отметив, что россияне «выбрали надежду». «Вайб», как и прошлогодний победитель, будет добавлен в метасловарь портала с подробным толкованием и примерами использования.

Кроме основного голосования, в этом году были выбраны слова года в четырёх специальных номинациях: «промпт» (ИТ), «подкаст» (культура), «микроРНК» (медицина) и «маркетплейс» (экономика). Эксперты из соответствующих областей отметили актуальность и значимость каждого из этих терминов.

Профессор Алексей Эрлих, заведующий отделением кардиологии Ильинской больницы, указал на перспективность слова «микроРНК» в медицине. Полина Тризонова, руководитель пресс-службы СБЕРа, отметила важность «маркетплейсов» для экономики и жизни россиян.

В исследовании «Слово года» приняли участие «СКАН-Интерфакс», «Хабр» и «Культура.РФ».