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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представлен ультра-роскошный седан Huawei Maextro S800, который бросает вызов Maybach
Ценник соответствующий.

Бриллиантовый логотип и звёздный декор из светодиодов — так выглядит новый претендент на лидерство в сегменте ультра-роскошных автомобилей в Китае. Huawei представила Maextro S800, седан, чья стоимость достигает 21 миллиона рублей. Старт продаж намечен на первую половину 2025 года.

Компания пока не раскрывает технические характеристики и детали интерьера, но уже известны габариты: длина более 5,4 метров, ширина – 2 метра, колесная база – 3,37 метра. Обещаны передовые технологии, включая автопилот третьего уровня и мощную электрическую или гибридную силовую установку. Предварительные заказы уже принимаются.

Maextro — четвёртый автомобильный бренд, запущенный Huawei в рамках дочерней структуры HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Партнёром по производству S800 выступает компания JAC. В HIMA также входят бренды AITO, Luxeed и Stelato, предлагающие модели различных классов. Отметим, что в линейке уже есть роскошный седан Stelato S9, но S800 позиционируется еще выше, претендуя на конкуренцию с Maybach и Rolls-Royce.

Huawei выбрала уникальную бизнес-модель в автомобильной индустрии. Компания не строит собственные заводы и не выпускает автомобили под своим именем, а действует как системный интегратор, создавая альянсы с различными производителями. Это позволяет быстро адаптироваться к изменениям рынка и минимизировать риски. Помимо брендов HIMA, Huawei поставляет ПО и комплектующие другим автопроизводителям, таким как Avatr и Deepal.

Первоначально планировалось, что дебютной моделью Maextro станет минивэн, однако компания неожиданно представила ультра-роскошный седан, бросив вызов признанным лидерам рынка. Цена Maextro S800 в переводе на рубли составит от 14 до 21 миллиона, что значительно превышает стоимость конкурентов в лице Nio ET9 и даже собственного роскошного седана Stelato S9.

#huawei #автомобили #huawei maextro s800
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