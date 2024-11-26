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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Бизнес-седан» Lada Aura в топовой комплектации с кожаным салоном и подогревом сидений добрался до дилеров
Но мы пока не знаем про его цену, но в базовой версии за Aura просят 2,6 млн рублей.

Топовая версия нового бизнес-седана Lada Aura, производство которого стартовало в Тольятти в начале прошлого месяца, начала поступать к дилерам и первым корпоративным клиентам. Автомобиль, созданный на базе Lada Vesta, предназначен для бюджетных организаций и чиновников.

Lada Aura Status отличается отделкой салона натуральной черной кожей, модифицированным задним диваном, улучшенной шумоизоляцией и перенастроенной подвеской. Кузов каждого автомобиля покрыт защитной пленкой. В комплектацию также входят обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений. Цена топовой версии пока не объявлена, но известно, что стоимость базовой комплектации составит 2,6 млн рублей.

Aura оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. (170 Нм) в паре с автоматической коробкой передач. Эта же силовая установка используется на нынешних моделях Vesta. Напомним, что производство четырех- и пятидверных Vesta было перенесено из Ижевска в Тольятти в прошлом году.

Габариты Aura составляют 4690 мм в длину, дорожный просвет — 176 мм, расстояние между передними и задними сиденьями — 1060 мм. Для сравнения, длина стандартной Vesta — 4440 мм. Ключевое отличие Aura — увеличенное на 25 см пространство для пассажиров заднего ряда. Пока «АвтоВАЗ» не раскрывает все характеристики новинки.

Производитель постепенно возвращает ранее снятые с Vesta опции, а также добавляет новые. В следующем году седаны и универсалы Vesta планируется оснастить ключ-картой, климат-контролем и амбиентной подсветкой салона. В октябре Vesta получила систему ESC (Electronic Stability Control).

#автомобили #автоваз #lada #lada aura
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