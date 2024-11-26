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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Toyota Camry — самая популярная японская машина с пробегом на «Авито Авто»
На то есть объективные причины.

Toyota Camry стала самой востребованной моделью среди подержанных японских автомобилей на платформе «Авито Авто» по итогам десяти месяцев 2024 года. Аналитики сервиса изучили статистику спроса и предложения, выявив лидерство марки Toyota, доля которой составила более трети от общего объёма запросов.

Рынок японских автомобилей с пробегом продемонстрировал стабильный рост.

Суммарное предложение по таким машинам на «Авито Авто» увеличилось на 5,1% за анализируемый период. Популярность «японцев» подтверждается их долей в общем спросе на автомобили с пробегом — 18,4%, и в предложении — 20%. Средняя стоимость подержанного автомобиля японского производства составила 1 500 000 рублей.

Среди моделей, представленных на платформе, безоговорочным лидером по количеству объявлений стала Toyota Camry с долей 6,5%. Вторую и третью позиции заняли Toyota Corolla (3,9%) и Mitsubishi Lancer (3,7%) соответственно. Примечательно, что Mazda 3 показала наибольшую динамику предложения — рост на 12,6%.

В топ-5 самых популярных японских марок по данным «Авито Авто», помимо лидирующей Toyota (35,7%), вошли Nissan (18,4%), Mitsubishi (12,5%), Mazda (11%) и Honda (9,4%). Эти же бренды доминируют и по количеству размещенных объявлений.

Наибольшим спросом среди покупателей пользовались Toyota Camry (9,2%), Toyota Corolla (4,5%), Mitsubishi Lancer (4%), Toyota RAV4 (3,9%) и Mazda 3 (2,9%). Пять из десяти наиболее востребованных моделей принадлежат марке Toyota, что говорит о её высокой репутации на российском рынке.

Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили» в «Авито», отметил многолетнее глобальное лидерство Toyota по продажам и подчеркнул, что Camry отвечает потребностям российских автомобилистов в балансе цены, надежности и экономичности. Он также посоветовал обращать внимание на проверенных продавцов при выборе автомобиля на платформе, отдавая предпочтение объявлениям с бейджами «продажа от собственника» или «надежный партнер». На «Авито» представлено более 11 тысяч вариантов Camry, что делает выбор еще более ответственным.

#автомобили #toyota #toyota camry
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