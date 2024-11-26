На то есть объективные причины.

Toyota Camry стала самой востребованной моделью среди подержанных японских автомобилей на платформе «Авито Авто» по итогам десяти месяцев 2024 года. Аналитики сервиса изучили статистику спроса и предложения, выявив лидерство марки Toyota, доля которой составила более трети от общего объёма запросов.

Рынок японских автомобилей с пробегом продемонстрировал стабильный рост.

Суммарное предложение по таким машинам на «Авито Авто» увеличилось на 5,1% за анализируемый период. Популярность «японцев» подтверждается их долей в общем спросе на автомобили с пробегом — 18,4%, и в предложении — 20%. Средняя стоимость подержанного автомобиля японского производства составила 1 500 000 рублей.

Среди моделей, представленных на платформе, безоговорочным лидером по количеству объявлений стала Toyota Camry с долей 6,5%. Вторую и третью позиции заняли Toyota Corolla (3,9%) и Mitsubishi Lancer (3,7%) соответственно. Примечательно, что Mazda 3 показала наибольшую динамику предложения — рост на 12,6%.

В топ-5 самых популярных японских марок по данным «Авито Авто», помимо лидирующей Toyota (35,7%), вошли Nissan (18,4%), Mitsubishi (12,5%), Mazda (11%) и Honda (9,4%). Эти же бренды доминируют и по количеству размещенных объявлений.

Наибольшим спросом среди покупателей пользовались Toyota Camry (9,2%), Toyota Corolla (4,5%), Mitsubishi Lancer (4%), Toyota RAV4 (3,9%) и Mazda 3 (2,9%). Пять из десяти наиболее востребованных моделей принадлежат марке Toyota, что говорит о её высокой репутации на российском рынке.

Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили» в «Авито», отметил многолетнее глобальное лидерство Toyota по продажам и подчеркнул, что Camry отвечает потребностям российских автомобилистов в балансе цены, надежности и экономичности. Он также посоветовал обращать внимание на проверенных продавцов при выборе автомобиля на платформе, отдавая предпочтение объявлениям с бейджами «продажа от собственника» или «надежный партнер». На «Авито» представлено более 11 тысяч вариантов Camry, что делает выбор еще более ответственным.