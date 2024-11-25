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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В НАТО призвали наносить по России превентивные ракетные удары
Подобные паяцы нужны, чтобы выпускать пар.

Как и в российском обществе, на Западе есть «деятели», которые выступают в качестве клапана аварийного сброса давления в системе. Различные «ястребиные» заявления, призванные успокоить любителей преподать оппоненту урок, звучат с обеих реальных сторон данного конфликта. И на Западе одним из таких «деятелей» служит глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, выдавший сегодня совершенно нереализуемую и, откровенно говоря, неадекватную мысль.

В частности, Бауэр допускает, что между НАТО и Россией может начаться вооружённый конфликт, и на тот случай, если это произойдёт, призывает не мешкать, а сразу наносить по РФ превентивные высокоточные ракетные удары с целью поражения российских пусковых установок ракет.

«Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя установки, предназначенные для нападения на нас. Мы должны нанести первый удар», — выдал Бауэр.

Чего военный функционер не отметил, так это того, что всё это пустые заявления, поскольку у России имеется ядерная триада, то есть, средства доставки последних аргументов как в море, так и в воздухе и на подвижных наземных комплексах. От удара возмездия уйти не удастся, как не удастся и его предотвратить.

Вообще, если исходить из логики, то доведение украинского кризиса до прямой войны РФ с НАТО совершенно не нужно ни РФ, ни уж тем более НАТО. И та, и другая стороны заинтересованы в том, чтобы сохраниться и добиться неких позитивных для себя результатов. А уничтожение всего северного полушария Земли — это исход, который всем сбивает все планы. Впрочем, беда заключается в невменяемости современных политических деятелей на Западе: они могут всерьёз поверить, что способны одержать в таком конфликте победу. Впереди очень опасные месяцы, пока не произойдут добровольно-принудительные смены власти в западных странах.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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