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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что ВСУ могут применять ATACMS для «самообороны»
Это в Курской-то области самооборона. Понимаете?

Кураторы Украины давно уже потерялись в сюжетных линиях своих бесконечных нарративов, поэтому, по всей видимости, запамятовали, что Курская область является общепризнанной территорией России. Поэтому сегодняшний комментарий координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби относительно применения вооружёнными силами Украины оперативно-тактических ракет ATACMS по этой самой общепризнанной территории России вызвал одновременно и недоумение, и понимание того факта, что уходящая администрация США откровенно невменяема.

Так, по словам Кирби, ВСУ, видите ли, имеют право использовать переданные Вашингтоном вооружения, и ATACMS в том числе, для «самообороны», в том числе в отношении Курской области.

Проблема заключается в том, что вторжение в Курскую область — это уже не самооборона, а агрессия, и никакими «подсластителями» это истину не изменить. То есть, получается, что США поддерживают Украину в её агрессии в отношении России. Проще говоря, перед нами очередной пример западного лицемерия и двойных стандартов, который очень плохо может закончиться не только для Украины, но и для её спонсоров.

Необходимо понимать, что Россия такую «самооборону» ВСУ не приемлет, и это единственное, что имеет действительно решающее значение. В прошлый раз за такую «самооборону» был нанесён демонстрационный удар новейшей баллистической ракетой «Орешник», что стало первым в истории человечества боевым применением баллистической ракеты средней дальности — пока что в конвенциональном исполнении. Сегодня, по имеющимся данным, Киев опять сорвался с цепи и, при поддержке Запада, применил ATACMS против общепризнанной территории РФ. Значит, удары возмездия по Украине, скорее всего, по её остаткам энергосистемы, будут повторены. А там уж может дойти и до ударов по военным объектам стран НАТО, что Россия совершенно спокойно и справедливо может обозначить как «самооборону». Вообще, практика создания коллективным Западом прецедентом впоследствии работает против него самого, ведь теми же средствами начинают пользоваться и другие. Не надо ворошить международное право, не надо игнорировать чужие опасения и влезать в чужие сферы влияния.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms #«орешник»
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