Что вполне естественно, ведь это один из основных рынков сбыта соответствующей техники.

Минский тракторный завод (ОАО «МТЗ») выпускает сельскохозяйственную технику преимущественно на экспорт. Основным рынком сбыта продукции МТЗ является Россия, а на втором месте располагается Пакистан. Поскольку в России делать отдельное сборочное производство тракторов не нужно по причине небольшого расстояния между РФ и Беларусью, то до недавних пор соответствующий вопрос в руководстве предприятия не поднимался. Но заинтересованность пакистанских фермеров в белорусской технике постоянно растёт, особенно на фоне безумного (из-за жёсткого экономического кризиса на Западе) подорожания европейских аналогов, поэтому возникла необходимость расширить производство.

Так, сегодня стало известно, что МТЗ намерен организовать сборочное производство тракторов на территории Пакистана. Речь идёт о производительных тракторах с двигателями мощностью свыше 100 л. с., которые ранее в Пакистан не поставлялись на регулярной основе, но теперь, надо понимать, будут.

Напомним, что доставшийся Беларуси в наследство от СССР/России завод МТЗ является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В значительной степени продукция предприятия покрывает и потребности российского рынка, для которого белорусские товары юридически считаются отечественными, то есть, подходят под определение импортозамещения.

Дело без преувеличения стратегически важное: без сельхозтехники ныне невозможно никакое сельское хозяйство, даже самое примитивное.