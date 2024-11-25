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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пакистане начнут собирать тракторы Минского тракторного завода
Что вполне естественно, ведь это один из основных рынков сбыта соответствующей техники.

Минский тракторный завод (ОАО «МТЗ») выпускает сельскохозяйственную технику преимущественно на экспорт. Основным рынком сбыта продукции МТЗ является Россия, а на втором месте располагается Пакистан. Поскольку в России делать отдельное сборочное производство тракторов не нужно по причине небольшого расстояния между РФ и Беларусью, то до недавних пор соответствующий вопрос в руководстве предприятия не поднимался. Но заинтересованность пакистанских фермеров в белорусской технике постоянно растёт, особенно на фоне безумного (из-за жёсткого экономического кризиса на Западе) подорожания европейских аналогов, поэтому возникла необходимость расширить производство.

Так, сегодня стало известно, что МТЗ намерен организовать сборочное производство тракторов на территории Пакистана. Речь идёт о производительных тракторах с двигателями мощностью свыше 100 л. с., которые ранее в Пакистан не поставлялись на регулярной основе, но теперь, надо понимать, будут.

Напомним, что доставшийся Беларуси в наследство от СССР/России завод МТЗ является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В значительной степени продукция предприятия покрывает и потребности российского рынка, для которого белорусские товары юридически считаются отечественными, то есть, подходят под определение импортозамещения.

Дело без преувеличения стратегически важное: без сельхозтехники ныне невозможно никакое сельское хозяйство, даже самое примитивное.

#промышленность #беларусь #белоруссия #пакистан #машиностроение #тракторы #мтз
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