Зеленский скоро в Запорожье приедет фотографироваться у въезда в город. Кто понял, тот понял.

На протяжении длительного времени с линии боевого соприкосновения поступает информация о том, что ВС РФ активизировались на Запорожском направлении и, по всей видимости, вынашивают план проведения наступательной операции на областной центр после того, как климатические условия будут лучше этому способствовать. Понятно, что пока что идёт накопление сил, и вот, похоже, масштаб этого накопления заставил начать нервничать даже таких деятелей, у которых всё «под контролем», как главком ВСУ Александр Сырский.

Сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский в рамках очередного (они у него каждый день, а то и по несколько раз в день) обращения к нации заявил, что Сырский доложил ему о наличии «угроз» на Запорожском направлении. Также главком ВСУ доложил Зеленскому о том, что самым тяжёлым направлением для ВСУ является Кураховское.

Также была затронута тема Курской авантюры, но Зеленский комментирует в столь катастрофическом отрыве от объективной действительности, что мы даже не будем заострять на этом внимание. Киевское политическое руководство уже без малого три года живёт в собственной вымышленной реальности, в которой ему хорошо.