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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegram оштрафован на 7 млн рублей за отказ удалять запрещённую в РФ информацию
Штрафы копятся. Платить придётся.

Несмотря на то, что Telegram считается нейтральным мессенджером/социальной сетью, по факту он, конечно, не нейтральный, а, скорее, открытый для всех и всего. В том числе и для вагона и маленькой тележки запрещённого контента, который администрация сервиса хоть и пытается удалять в особо резонансных случаях, но не всегда на это хватает ресурсов. Вот Telegram и стоит перед выбором: создавать более совершенные алгоритмы, нанимать модераторов или же постоянно копить штрафы, в том числе в России.

Похоже, пока мессенджер предпочитает идти по третьему пути. Так, сегодня Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента со своих серверов, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 7 миллионов рублей.

При всей своей неоднозначности Telegram остаётся одним из крайне немногих из оставшихся источников многогранной информации касательно всего, что происходит сейчас не только в России, но и в мире.

#telegram #мессенджеры
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