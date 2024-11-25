Штрафы копятся. Платить придётся.

Несмотря на то, что Telegram считается нейтральным мессенджером/социальной сетью, по факту он, конечно, не нейтральный, а, скорее, открытый для всех и всего. В том числе и для вагона и маленькой тележки запрещённого контента, который администрация сервиса хоть и пытается удалять в особо резонансных случаях, но не всегда на это хватает ресурсов. Вот Telegram и стоит перед выбором: создавать более совершенные алгоритмы, нанимать модераторов или же постоянно копить штрафы, в том числе в России.

Похоже, пока мессенджер предпочитает идти по третьему пути. Так, сегодня Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента со своих серверов, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 7 миллионов рублей.

При всей своей неоднозначности Telegram остаётся одним из крайне немногих из оставшихся источников многогранной информации касательно всего, что происходит сейчас не только в России, но и в мире.