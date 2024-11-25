Получается, президент России был прав? В очередной раз? А вы это так долго высмеивали?

Те, кто связаны с вооружёнными силами, прекрасно понимают, что применение дальнобойных западных ракет невозможно без задействования западных средств разведки, наведения и целеуказания, а также без загрузки в них полётных заданий специалистами из стран-производителей соответствующих вооружений. Об этом не раз говорило российское политическое руководство, причём на высшем уровне, и именно этот факт стал причиной, по которой в результате применения Украиной ракет ATACMS и Storm Shadow по общепризнанной территории России (реальная «красная линия» Кремля) Москве пришлось осуществить демонстрационное применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом неядерном (пока неядерном) оснащении.

Различные западные функционеры, считающие всех вокруг несмышлёнышами, хотя по факту таковыми являются именно они сами, пытались опровергнуть заявления российского политического руководства, но, как вы понимаете, делать это совершенно бесполезно, поскольку их аргументация, в отличие от аргументации Кремля, не выдерживает никакой критики. И вот, сегодня французская газета Le Monde подтвердила, что Британия и Франция действительно «помогают» вооружённым силам Украины с запуском и наведением дальнобойных ракет вглубь российской территории.

Издание справедливо отметило, что британские ракеты Storm Shadow и их французские клоны SCALP должны быть заранее запрограммированы для ударов по целям, и делать это могут только британские и французские специалисты. Иными словами, без прямого участия западных стран Украина не в состоянии применять вооружение данного типа.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис начал принимать черты глобального конфликта, а также предупредил, что если невменяемое поведение коллективного Запада продолжится, то условным «Орешником» могут быть поражены объекты на территориях стран, которые оказывают Киеву прямую помощь в боевых действиях. Как вы понимаете, беда заключается в том, что Россия слишком долго «мямлила», тем самым лишив коллективный Запад веры в то, что ему придётся собственной шкурой ответить за участие в украинском кризисе. И на сегодняшний день проблема такова, что без прямой демонстрации «Орешника» по территориям Британии/Франции/США убедить их в своей неправоте, кажется, будет крайне затруднительно.