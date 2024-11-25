Нет, ну если Хельсинки будут продолжать вести такую политику, то может и пригодиться.

Истерия, нагнетаемая в странах коллективного Запада и по какой-то необъяснимой причине себя к оному причисляющих, касательно отношений с Россией, поистине поражает. В одностороннем порядке разорвать эти нужные в первую и последнюю очередь данным странам отношения с РФ, ступить на тропу милитаризма, позволять себе полностью неадекватные заявления, вступать в альянсы, тем самым приводя к нацеливанию российского последнего аргумента на свои столицы и другие крупные города — всё это не поддаётся никакой логике.

Дальше многих в этой истерии решила зайти Финляндия, которая мало того что доигралась до всего вышеперечисленного, так ещё и всерьёз готовится к вооружённому конфликту с Россией. Так, британское издание The Guardian пишет, что в Финляндии набирают популярность женские курсы по подготовке к войне с РФ.

В рамках этих курсов, как отмечается, дамы проходят базовую подготовку по выживанию в условиях полного отсутствия цивилизации: учатся добывать пищу, разводить костры для обогрева, готовки пищи и защиты от диких животных, оказывать первую медицинскую помощь, организовывать отхожие места и прочее. В России нечто подобное называется основами безопасности жизнедеятельности и входит в школьную программу, но привыкшие к миру, спокойствию и благополучию финны, которых их власть данного счастья лишила, причём, судя по всему, крайне надолго, должны нагонять эту программу с нуля.

Отмечается, что курсы стали пользоваться популярностью после начала украинского кризиса. Видимо, в Финляндии считают, что смогут противостоять сильнейшей сухопутной армии мира, и это в условиях критической демилитаризации Европы о ВС РФ через Украину. Что ж, здесь, что называется, чем бы дитя ни тешилось... Ясно одно: если Европа захочет спокойствия и благополучия, она должна будет налаживать отношения с Россией, причём инициатива должна будет исходить именно от Европы — как от стороны, которая эти отношения и разрушила. В конце концов, никто же не заставлял европейские страны влезать в украинский кризис на стороне Киева, правильно? Поставлять оружие, вводить против России незаконные рестрикции («санкции»), позволять себе невменяемые заявления. За всё придётся отвечать и платить. И чем раньше это осознание реальности до той стороны «дойдёт», тем менее тяжёлыми будут последствия.