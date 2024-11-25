Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
Что есть «партия» в представлении Ростеха, традиционно не уточняется.

Как уже отмечалось не раз, в России активно и очень большим рывком увеличивается численность вооружённых сил — во всех их видах. Следовательно, расширяются и Воздушно-космические силы, а это значит, что помимо подготовки новых лётчиков и наземного персонала, строительства новых аэродромов и авиабаз нужно всё это великолепие снабжать и соответствующей техникой.

Собственно, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», этим и занимается: сегодня в войска была передана очередная партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34. После проведения отработок и цикла испытаний «утята», как их ласково называют лётчики, отправились на места несения службы.

Следует напомнить, что Су-34 сегодня являются самыми современными истребителями-бомбардировщиками в российском авиационном арсенале. В их задачу входит поражение наземных/надводных и воздушных целей, а также различных инфраструктурных объектов противника.

В условиях специальной военной операции Су-34 себя зарекомендовали превосходно: именно эти самолёты являются одними из главных рабочих лошадок всей СВО, осуществляя доставку авиационных бомб разного класса с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) к объектам и целям на стороне противника.

#россия #боевые действия #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #су-34 #авиастроение #бомбардировщики #истребители-бомбардировщики
+
Написать комментарий (0)
В США опять напомнили про богатство Украины ресурсами, которыми хочет завладеть Вашингтон
Зеленский заявил, что хочет увидеть предложение Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
60
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
15
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
48
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
19
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
67
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
5
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
2
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
10

Сейчас обсуждают

Влад Кузнецов
16:43
Про магазины слышал, что взламывают и уводят данные пользователей. Про банк, особенно такой, как Сбер, в котором просто уйма программистов с трудом верится.
В открытый доступ попали персональные данные 90 % взрослого населения России
si-cat
16:40
Ну если контролируемой считать территорию на которой трупы и металлолом валяются - возможно... Вообще площадь КО - 30т. кв.км. С PR-точки зрения 600 или 800 квадратов - разница невелика...
В ВСУ утверждают, что под их контролем около 800 квадратных километров в Курской области
Александэр
16:37
Наши давным-давно разработали систему посадки разгонных блоков "Байкал", с посадкой блоков по самолетному типу. Только смысла в этом пока нет, дешевле запускать одноразовые разгонные ступени. То что М...
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Сергей Гончар
16:36
За штуку баков
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
si-cat
16:34
А это мы ещё "Развесистую Клюкву" не испытывали 🤣🤣🤣
Зеленский: РФ превратила Украину в полигон для «Орешника» и Гераней с термобарическим зарядом
Артем Чередниченко
16:33
Аж бегом все побежали обновляться на 9800X3D )))) Меня и 5800x вполне устраивает, а тем более с 7800X3D нет смысла переходить.
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
Александэр
16:33
в хвосте дизайнеров?
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Сергей Гончар
16:28
Жаль чела, я вот купил себе в интернет магазине видеокарту как новую, а оказалась она б/у, я конечно расстроился, но не сильно жить надо как то.
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
Cowboy Huggies
16:23
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
Сергей Гончар
16:14
Я как сидел на rtx 3060 на 12гб так и буду сидеть на ней, пока не выйдет настоящая бюджетная видеокарта по настоящей бюджетной цене, как бы не расхваливали маркетологи и рекламщики, видеокарты которые...
Производительность Intel Arc B580 будет на уровне NVIDIA AD106 — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем