Что есть «партия» в представлении Ростеха, традиционно не уточняется.

Как уже отмечалось не раз, в России активно и очень большим рывком увеличивается численность вооружённых сил — во всех их видах. Следовательно, расширяются и Воздушно-космические силы, а это значит, что помимо подготовки новых лётчиков и наземного персонала, строительства новых аэродромов и авиабаз нужно всё это великолепие снабжать и соответствующей техникой.

Собственно, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», этим и занимается: сегодня в войска была передана очередная партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34. После проведения отработок и цикла испытаний «утята», как их ласково называют лётчики, отправились на места несения службы.

Следует напомнить, что Су-34 сегодня являются самыми современными истребителями-бомбардировщиками в российском авиационном арсенале. В их задачу входит поражение наземных/надводных и воздушных целей, а также различных инфраструктурных объектов противника.

В условиях специальной военной операции Су-34 себя зарекомендовали превосходно: именно эти самолёты являются одними из главных рабочих лошадок всей СВО, осуществляя доставку авиационных бомб разного класса с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) к объектам и целям на стороне противника.