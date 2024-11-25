Эти объекты становятся все более уязвимыми для целенаправленных атак.

Подводные коммуникационные кабели – кровеносная система интернета, по которой проходит более 98% мирового трафика. В то время как повреждение одного-двух кабелей может остаться почти незамеченным, масштабная, скоординированная атака способна парализовать глобальную сеть, поставив под угрозу не только развлечения пользователей, но и работу финансовых рынков.

После недавнего инцидента в Балтийском море, где китайское судно подозревается в повреждении кабелей, соединяющих Швецию и Финляндию с остальной Европой, Федеральная комиссия по связи США (FCC) объявила о пересмотре правил прокладки и защиты этой критически важной инфраструктуры.

Предложение FCC запретить выдачу лицензий на прокладку кабелей компаниям, ранее лишенным телекоммуникационных лицензий из-за угрозы национальной безопасности, направлено, в первую очередь, против китайских гигантов, таких как Huawei, ZTE, China Telecom и China Mobile. Этот шаг согласуется с недавним международным соглашением, призывающим США, ЕС и их союзников полагаться исключительно на «доверенных» поставщиков.

Беспокойство Вашингтона вызывает роль Китая в глобальном интернет-трафике и потенциальная возможность использования подводных кабелей для шпионажа. США не понаслышке знают об уязвимости этой инфраструктуры, ведь во время холодной войны американские спецслужбы прослушивали советские кабели в рамках операции «Ivy Bells». Китай, в свою очередь, обвиняет США в политизации вопроса, утверждая, что это угрожает глобальной цифровой стабильности.

Помимо инцидента в Балтийском море, известны и другие случаи повреждения подводных кабелей. Во Франции во время Олимпийских игр был перерезан волоконно-оптический кабель, а Тайвань обвиняет Китай в умышленном повреждении двух кабелей, соединяющих острова Мацу с основной частью страны. Есть подозрения в причастности хуситов к повреждению трех кабелей между Европой и Азией. Кроме того, в прошлом году китайский грузовой корабль протащил якорь по дну Балтики, повредив газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию.

Глава FCC Джессика Розенворсель подчеркивает стратегическую важность подводных кабелей в современном мире, где растут центры обработки данных, развиваются облачные технологии и появляются все более требовательные к пропускной способности решения, такие как большие языковые модели. По ее словам, эти объекты становятся все более уязвимыми для целенаправленных атак.