Всё без тебя решат. С этим фактом пора уже смириться хотя бы ментально.

Коллективный Запад последние без малого три года, без всякого преувеличения, носился с Украиной, словно с писаной торбой. По этой причине случайные люди в киевском политическом руководстве всерьёз уверовали в украиноцентрическую систему мира и всё никак не могут понять, что эти времена, которые в масштабах истории даже не мгновение, а гораздо быстрее, если не закончились, то близки к окончанию.

В Киеве этого, что совершенно естественно, понимать не хотят, поэтому продолжают верить, будто мнение Украины во всей этой истории кого-то не просто интересует, а даже будет учитываться. Так, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, встречаясь с представителями африканских и азиатских стран, которые очень недовольны данным затянувшимся кризисом, заявил, что желает увидеть предложение нового президента США (Трампа) относительно политико-дипломатического урегулирования кризиса.

По мнению Зеленского, это предложение можно будет увидеть уже в январе, и тогда можно будет сформулировать план завершения конфликта. Почему же Зеленский хочет увидеть этот план Трампа сейчас? Чтобы ознакомиться с ним заранее.

Необходимо понимать, что мнение Украины по всему, что будет касаться урегулирования данного кризиса, уже никто спрашивать не будет: в этом плане поезд давным-давно ушёл со станции, и упустил его (вернее, намеренно не стал в него садиться) сам Киев. Украина будет просто-напросто поставлена перед свершившимся фактом; это, конечно, если допускать, что Трамп действительно заинтересован в урегулировании этого конфликта, а не просто занимался предвыборным популизмом, как это всегда происходит в западной политике. Такова судьба всех стран, полностью утративших свой суверенитет. А когда мнение Украины кому-то станет интересно, ей его (мнение) озвучат.