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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Трамп готов принять условия РФ по Украине в обмен на отказ от сотрудничества Москвы с Пекином
Интересно, прессе самой не смешно такое «вбрасывать»?

По какой-то совершенно неведомой причине западная пресса начала «вбрасывать» в информационное пространство сведения о том, что избранный президент США Дональд Трамп, который менее чем через два месяца въедет в Белый дом, будет готов согласиться на российские условия урегулирования украинского кризиса, но не просто так, а взамен на обратную переориентацию России с Китая на коллективный Запад, преимущественно на США.

Мы не раз говорили, что Трамп представляет ту часть американских элит, которые своим главным геополитическим оппонентом видят не Россию, а именно Китай. Россия для этой части элит — весьма полезный партнёр, с которым необходимо налаживать отношения, а не портить их, скатывая мир к глобальному ядерному конфликту. И вот, западная пресса начала писать, что ради восстановления отношений с РФ Трамп якобы готов провернуть указанную в первом абзаце комбинацию.

Честно говоря, мы не берёмся судить, по какой причине в администрации Трампа, если такой план там действительно существует, воспринимают его как рабочий. Россия неоднократно отмечала, что не разменивается партнёрами ради других партнёров, и даже с коллективным Западом с удовольствием продолжала бы сотрудничать, если бы тот не сорвался с цепи окончательно и не разорвал отношения с РФ в одностороннем порядке.

Что до российских условий урегулирования кризиса, то, опять же, они слишком всеобъемлющие, чтобы поверить в то, что американская администрация, какой бы она ни была, согласилась их принять. Да, принимать их придётся, потому что другого варианта нет, но рассчитывать, что это случится добровольно со стороны Вашингтона — проявлять наивность. А условия следующие: переформирование НАТО как военного блока с выносом его военной инфраструктуры на границы 1997 года, создание новой архитектуры евразийской безопасности с включением России в ядро этой архитектуры, безоговорочное снятие с РФ всех без исключения западных рестрикций («санкций»), нейтрализация Украины, её демилитаризация и денацификация, безоговорочное признание новой территориальной действительности — пока по состоянию на конец 2022 года, но дальше всё может стать ещё жёстче.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия
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Зеленский заявил, что хочет увидеть предложение Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса
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СМИ: Трамп готов принять условия РФ по Украине в обмен на отказ от сотрудничества Москвы с Пекином
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DonCarleone
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СМИ: Трамп готов принять условия РФ по Украине в обмен на отказ от сотрудничества Москвы с Пекином
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