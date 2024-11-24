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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии: Россия за квартал производит больше оружия, чем весь ЕС за год
Лукавит. В месяц производит больше, чем весь блок НАТО. Вот, где должен быть истинный ужас поджигателей войны.

Как уже отмечалось неоднократно, на Западе критически деградировал уровень не только политических «элит», но и в целом всех государственных механизмов, включая сбор информации разведывательного характера. Деградация столь тотальная, что разведка начинает сбоить даже в отношении главных противников Запада в различных аспектах. Как вы понимаете, если ошибиться в потенциале условного незначительного государства можно, и ничего от этого не изменится в принципе, то вот заблуждаться относительно потенциала той же России — критическая ошибка.

И она была допущена в США и Европе по полной программе. Сначала там не рассчитали степень восстановления российской экономики после катастрофы 1990-х, в результате чего до сих пор не понимают, как так вышло, что беспрецедентный объём санкций куда больнее ударил по самим вводящим, которые сейчас активно деиндустриализируются, теряют рабочие места, впадают в рецессии и испытывают резкое падение рейтингов правящих властей. Затем полный просчёт относительно военных и, что куда важнее, военно-промышленных возможностей РФ. Беспрецедентный объём поставок западного оружия и боеприпасов на Украину, приведший к затягиванию данного кризиса, уничтожается в промышленных масштабах, и современная промышленность Запада неожиданно для него самого оказалась неспособна соперничать с одной только российской в плане обеспечения сражающихся армий техникой и боеприпасами.

Но выводы рано или поздно надо делать. Пока что, впрочем, дошло лишь до признания реальности. Так, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Россия за один квартал (три месяца) в одиночку выпускает больше вооружений и боеприпасов, чем весь Евросоюз за год. Здесь мы отметим, что Писториус мыслит хоть и в верном направлении, но кто-то опять смягчил для него разведывательный доклад. На самом деле Россия в плане военного производства многократно превосходит не только Евросоюз, но и весь блок НАТО, то есть, включая США. Именно этот факт сейчас вызывает на Западе огромную озабоченность.

Почему Писториус нервничает, понять несложно. Европа доигралась до конфронтации с Россией, и если эта конфронтация перейдёт в горячую фазу, то ЕС останется лишь надеяться на всеобъемлющую помощь США. Которой может не случиться. Вообще, страны Европы, и в особенности Германия, очень хорошо устроились за последние 40—50 лет: свою оборону отдали на содержание США, промышленность поднимали за счёт России/СССР, товарное изобилие обеспечивали за счёт Китая. Сами при этом расходов практически не несли. Сейчас ситуация полностью поменялась, что мы, собственно, и наблюдаем, читая экономические сводки из европейских стран параллельно с рейтингами одобрения деятельности соответствующих правительств. А ведь не происходит, в сути, ничего эктраординарного: Европа просто-напросто начинает жить по средствам, а в её случае это означает примерно впроголодь.

#россия #политика #нато #германия #евросоюз #промышленность #военная промышленность
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