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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет право использовать французское оружие для ударов по территории России
Ответ неправильный. И кто-то, похоже, очень хочет узнать правильный ответ.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал обстоятельное интервью BBC. 99 % его содержания нас не интересуют, но вот есть один момент, заострить внимание на котором обязательно необходимо. Дело в том, что журналист поинтересовалась у главы МИД Франции относительно французского оружия в боевых действиях на Украине и ограничениях в его применении.

По словам Барро, для Франции, видите ли, не существует «красных линий» в вопросе оказания поддержки Украине, поскольку в Париже верят в то, что если падёт Украина, то следом падёт и вся Европа вплоть до Атлантического океана. Мы сейчас не будем обсуждать абсурдность этих заявлений, которыми Барро собственноручно разрушает сказки о силе НАТО (что же это за альянс такой, раз его защищает Украина, в случае падения которой все остальные тоже падут как доминошки?), а заострим внимание на комментарии главы МИД Франции о том, что Киев, дескать, «имеет право» использовать французское оружие, включая ракетное, для нанесения ударов по территории России в рамках «самообороны».

Как вы понимаете, неувязочка в том, что сама Украина и так уже обозначила данный кризис как самооборону, то есть, ведёт его в своих границах в том виде, в котором продолжает их воспринимать (образца до 2014 года, и именно поэтому Курская авантюра Зеленского очень многое изменила в восприятии данного кризиса в мире). Соответственно, заявление господина Барро противоречит не просто логике, но и нормам международного гуманитарного права.

Следует помнить, что дальнобойные вооружения не могут применяться без участия специалистов и систем стран-производителей этих вооружений. В этом плане Россия уже сделала Западу последнее предупреждение, испытав в боевых условиях свою БРСД «Орешник», и предупредив, что если с той стороны заиграются в необоснованной вере в свою безнаказанность в вопросах эскалации украинского кризиса, до которого Западу не должно быть ровным счётом никакого дела, то ракеты прилетят уже по объектам на территориях соответствующих государств. И что после этого будут делать эти государства — уже вопрос для серьёзных обсуждений. В случае такого удара надо просто предупредить страны-объекты удара о том, чтобы даже не думали на него «отвечать», поскольку сами виноваты в его нанесении.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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В США полагают, что Россия повторит применение новейшей БРСД «Орешник»
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