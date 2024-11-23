Всех своими смехотворными незаконными рестрикциями уже «накажите», чтобы все уже видели, что у вас форменная паника от утраты господства.

Ситуация в геополитике идёт сильно не по плану коллективного Запада. Экономика американских «союзников» (а по факту сателлитов) рушится, а вместе с ослаблением своих союзников ослабляются и сами Соединённые Штаты. При этом объём общего могущества на планете константен, и если это могущество утекает из одного актора, то автоматически перетекает к другому актору.

По этой причине в США сейчас столь форменная паника, что отдельные представители американской власти даже не пытаются этого факта скрыть. Так, одной из главных новостей уходящей недели стала выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Как вы понимаете, в США функционерам очень сильно не понравилось, что МУС, который сам себя загнал в эту ловушку, посмев ещё в прошлом году выдать незаконный ордер на арест президента России Владимира Путина, сделал то же самое в отношении Нетаньяху.

Дело в том, что решения МУС не могут распространяться на страны, не ратифицировавшие Римский статут данной организации. Ни США, ни Россия, ни Китай, ни Израиль, ни ряд других имеющих реальное значение в мире государств часть своего суверенитета МУС не отдавали. С Путиным МУС загнал себя в политическую ловушку, и был вынужден сделать то же самое с Нетаньяху. Ряд европейских стран уже подтвердили, что исполнят решение МУС, стоит только Нетаньяху появиться на их территории. Но, как вы понимаете, арестовывать протеже коллективного Запада нельзя, поэтому в США стали звучать очень резкие и мы бы даже сказали дерзкие заявления от функционеров уровня сенаторов.

Так, одиозный сенатор Линдси Грэм, который крайне кровожадно и цинично комментирует всё, что происходит в мире, и в особенности на Украине, позволил себе заявить, что США введут санкции против тех европейских стран, которые вздумают выполнить решение МУС в отношении премьера Израиля.

«Обращаюсь к союзникам [США]: к Канаде, Британии, Германии, Франции. Если вы попытаетесь помочь МУС, мы введём против вас санкции», — выдал Грэм.

Соединённые Штаты — хороший, надёжный союзник, который совсем не находится в состоянии паники и который совсем не пользуется сложившейся в Европе тяжелейшей экономической ситуацией, связанной с её недальновидным присоединением к незаконным антироссийским рестрикциям, чтобы вывозить из неё к себе всю промышленность.