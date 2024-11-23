Каким-то чудом у ВСУ ещё осталась авиация. При этом конфликту скоро пойдёт четвёртый год.

Как вы хорошо знаете, свою собственную (оставшуюся в наследство от СССР/России) авиацию Украина утратила практически в самом начале российской специальной военной операции. Затем последовало беспрецедентное незаконное вмешательство коллективного Запада в этот конфликт, в результате которого, помимо всего прочего, Киеву было передано нецензурное количество боевой авиации советского образца, оставшееся в странах бывшего Варшавского договора, а ныне в странах НАТО.

В качестве хоть что-то решающего фактора в данном конфликте Воздушные силы ВСУ выбиты давным-давно, но отдельные боевые самолёты остаются, и по мере их обнаружения они также добиваются во избежание различных неприятных для ВС РФ эксцессов. Так, сегодня Минобороны России отчиталось о том, что на аэродроме Днепр в результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен истребитель МиГ-29 ВСУ.

Необходимо понимать, что по мере истощения средств противовоздушной обороны, а ВСУ в данном плане, как и во всех других, теперь на 100 % зависят от западной «помощи», российские средства объективного контроля (разведывательные беспилотники) могут зависать над ключевыми военными объектами Украины и передавать информацию расчётам ударных средств.