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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Массированный удар ВС РФ по энергосистеме Украины вдвое сократил количество мошеннических звонков в Россию — СМИ
Что, в общем-то, очевидно.

После начала специальной военной операции на Украине россияне начали испытывать на себе многократно усилившийся шквал мошеннических звонков. Аферисты представляются то службой безопасности вашего банка, то сотрудниками Почты России, то полицией, то ещё каким-то кажущимся вполне логичным органом или сервисом, и пытаются вытянуть из вас доступ к «Госуслугам» и иным конфиденциальным сведениям, которые впоследствии будут использованы против вас. За эти почти три года общая сумма «вытянутых» из доверчивых россиян, преимущественно пожилого возраста, средств, достигла совершенно нецензурных масштабов.

В большинстве случаев мошеннические звонки осуществляются из колл-центров на территории Украины, которые пользуются организованными своими подельниками уже на территории России узлами связи, через которые и осуществляется обзвон людей, не сразу понимающих, что их «разводят», ведь номер на экране определяется как российский. Мы неоднократно упоминали данные факты, а также советовали читателям быть сверхбдительными, отвечая на звонки с неизвестных номеров, и проверяя собеседника вопросами, от которых украинца невольно начнёт «трясти» и он, поскольку в колл-центрах сидят дилетанты, сразу же себя выдаст.

Поскольку колл-центры не могут работать без электроэнергии, то и удары ВС РФ по энергосистеме Украины оказывают положительное влияние не только на уничтожение военно-промышленного потенциала Украины, но и на обеспечение безопасности граждан России в плане пресечения вот таких мошеннических звонков. Так, как сообщает пресса, после последнего массированного комбинированного удара ВС РФ 17 ноября по объектам энергетики Украины количество мошеннических звонков сократилось вдвое.

Как вы понимаете, несмотря на все российские удары энергосистема Украины всё ещё не уничтожена полностью. К этому необходимо стремиться, и над этим необходимо работать, потому что страна без энергосистемы оказывать сопротивление не может. Возможно, демонстрационный удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» поп предприятию «Южмаш» станет первым из серии таких ударов: последующие удары данной системой вполне можно нанести по подстанциям класса 750 кВ, служащим хребтом украинской энергосистемы.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #мошенничество
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