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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Китай в этом году более чем в три раза увеличил импорт российского обогащённого урана
Имеется в виду, понятное дело, энергетический уран, а не оружейный.

Атомная энергетика — это, безусловно, самый привлекательный источник энергии из тех, которые реалистичны и могут рассматриваться в качестве хребта для формирования энергосистемы в государстве. Чистота, колоссальная плотность энергии, а также, в перспективе, когда будет полностью освоен замкнутый ядерный топливный цикл, практически полная безграничность этого источника вполне справедливо делает его желанным среди тех государств, руководства которых думают головой, а не деньгами, «занесёнными» им производителями «ветряков» и солнечных панелей.

Сейчас и, надо понимать, на обозримую да и даже отдалённую перспективу тоже, главным мирным «атомщиком» планеты является Россия, и вполне логично, что именно у неё другие страны, в которых уже работают и/или строятся новые атомные электростанции, закупают ядерное топливо. В частности, Китай в этом году, а если точнее, то с января по октябрь включительно, в 3,2 раза нарастил закупки обогащённого до статуса энергетического урана в РФ.

Как отмечает «РИА Новости», ссылаясь на отчёты китайской таможни, за полные десять месяцев текущего года Китай закупил в России обогащённого энергетического урана на 849 млн долларов.

Напомним, что российские атомные станции, построенные в других странах, требуют исключительно российское ядерное топливо. Попытки что-то в этом плане «заколхозить», нарушив договорные обязательства, могут весьма печально закончиться.

#россия #китай #энергетика #атомная энергетика
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