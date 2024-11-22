Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, упомянув, правда, что речь идёт как о новых, так и об отремонтированных танках.

Производство военной техники в России за последние три года увеличилось от нескольких раз до нескольких сотен раз в зависимости от номенклатуры. В огромных количествах выпускаются, в частности, танки, и об этом сегодня прямым текстом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки на главное бронетанковое предприятие страны — «Уралвагонзавод».

По словам Медведева, поставки танков в вооружённые силы России увеличились почти в 8 раз. При этом Медведев всё-таки уточнил, что речь идёт не исключительно о производстве новых танков, но и о ремонте/модернизации уже существовавших. Именно в общей сложности всех танков в российскую армию стали поставлять почти в 8 раз больше, чем три года назад.

Как добавил зампред Совбеза, ещё два года назад с этим процессом наблюдались сложности по причине необходимости мобилизации производства во всех его аспектах, но все эти трудности уже позади, и сейчас идёт активная промышленная работа.