Видимо, это будет целая серия вооружений.

Так уж вышло, что вчера коллективный Запад не оставил России другого варианта, как продемонстрировать в боевых условиях свою суперсовременную баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью в неядерном исполнении. Демонстрационный удар, призванный остудить пыл невменяемой уходящей администрации Белого дома, позволившей себе разрешить ВСУ наносить удары западными дальнобойными вооружениями по общепризнанной территории России, был нанесён по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске на Украине.

Эффект это, хоть с той стороны это и отрицают, но всё-таки дало. Но если кому-то на Западе этого показалось мало, то сегодня Путин на встрече с руководством Минобороны и представителями российского оборонно-промышленного комплекса заявил, что, во-первых, «Орешник» переходит в серийное производство и будет принят на вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а во-вторых, в России сейчас разрабатываются и испытываются несколько систем, подобных «Орешнику».

Чтобы конкретно остудить пыл западных функционеров, командующий ракетными войсками стратегического назначения заявил, что «Орешник» может достичь любой точки в Европе. Тем самым подтверждается, что данная баллистическая ракета находится ближе к максимальной границе дальности, соответствующей классу средней (напомним, по российской классификации баллистические ракеты средней дальности бьют на расстояние от 1 000 до 5 500 км).

Отметим, что восстановление в России арсеналов БРСД является ответом на выход США из договора об их сокращении. Теперь ситуация в Европе стремительно возвращается к положению дел начала 1980-х. Здесь, что называется, пенять Западу нужно исключительно на самих себя: не хотели по-хорошему, по-плохому всегда успеется.