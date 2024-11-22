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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российским операторам связи могут предоставить льготные кредиты на закупку отечественного телекоммуникационного оборудования
Раздули ставки по кредитам до такой степени, что приходится в частном порядке вводить исключения.

Уровень закредитованности российской экономики столь запределен, что Центральный банк уже, дабы сделать новые кредиты непозволительно дорогими и, тем самым, отвадить потенциальных заёмщиков, повысил ключевую ставку, ну а коммерческие банки, в свою очередь, ещё сильнее задрали ставки по конечным кредитам. Но, как вы понимаете, есть у этого решения и общеизвестная негативная сторона: промышленность и различные компании тоже не могут взять кредит по доступным ставкам, а это сейчас России вот совершенно не в тему, поскольку в стране проходит новая индустриализация.

По этой причине из правила начинают делать исключения. В данном случае предоставлять так называемые льготные кредиты под перечень, составленный в рамках соответствующей государственной программы льготных кредитов. По всей видимости, как передают «Ведомости», в список попадут операторы связи, которым нужны кредиты для закупки телекоммуникационного оборудования. В данном случае, естественно, оборудования отечественного производства, а оно, как ни странно, есть.

Речь идёт о магистральных сетях связи, а также о беспроводных сетях пятого поколения (5G). Последние в России абсолютно не развиты — по известным причинам — несмотря на то, что данному стандарту беспроводной связи уже много лет.

Необходимо понимать, что развитие сетей связи это вопрос стратегической важности. Сегодня большинство граждан России получают информацию из различных источников в Сети, поэтому соответствующая инфраструктура должна не только поддерживаться в рабочем состоянии, но и постоянно совершенствоваться. Да, даже в условиях незаконных рестрикций коллективного Запада.

#россия #финансы #экономика #интернет #мобильная связь #сотовая связь
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