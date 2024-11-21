Что ж... вы были предупреждены публично.

Поскольку в западных политических кругах запредельно много инфантильных функционеров, для которых метать бисер и изображать из себя невесть что гораздо важнее, чем проводить взвешенную, адекватную и соответствующую реальным возможностям политику, то мы имеем то, что имеем: в частности, полный отрыв уходящей администрации США от реальности.

Казалось бы, президент России Владимир Путин сегодня прямым текстом предупредил, что в случае продолжения эскалации украинского кризиса со стороны коллективного Запада РФ будет наносить удары своими передовыми вооружениями по объектам уже непосредственно на территориях западных стран, но в США, похоже, намёк на страшные последствия не поняли, поэтому сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позволила себе заявить, что «Пуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины».

Кроме того, Жан-Пьер добавила, что США будут продолжать выделять Украине новые пакеты вооружений и, более того, будут работать над тем, чтобы ускорять их доставку.

Как видим, в Вашингтоне не поняли, что политика США довела мир до беспрецедентно опасной ситуации. В Европе уже в боевых условиях применяются баллистические ракеты средней и меньшей дальности, и всё это — исключительно вина полностью потерявших связь с объективной действительностью «политиков» за океаном. Бытует мнение, что только условный удар новейшим «Орешником» по предприятию General Dynamics, а не по украинскому «Южмашу», способен хоть что-то изменить в консерватории действующих политиков в США. И, увы, если всё будет идти по текущей тенденции, то этот удар будет осуществлён. Самое время начинать думать, звонить в Кремль, искать пути деэскалации. Жаль только, что личностей в уходящей администрации США, способных к волевым действиям, нет.