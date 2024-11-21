Но опять пришёл к неверным причинно-следственным связям. С речами у Залужного так же плохо, как с военной наукой.

Сегодня все, кому не лень, а не лень, поверьте, практически никому, и только Россия применяет сдержанные формулировки, припугивают свои населения тем, что над планетой в связи с украинским кризисом дамокловым мечом висит угроза перерастания этого кризиса в Третью мировую войну. Зачастую те, кто озвучивают подобные речи, не отмечают, что виноват в этой Третьей мировой войне в случае чего в первую и последнюю очередь будет коллективный Запад. Вот и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне трудящийся послом Украины в Британии, обрисовал своё весьма странное видение текущей геополитической ситуации.

Залужный заявил, что уже началась Третья мировая война, и её эпицентром, видите ли, является Украина. Экс-главком ВСУ, безусловно, не хочет задевать нежные чувства западных спонсоров Киева, поэтому перевернул причины и следствия с ног на голову. Так, по словам Залужного, Украина сейчас противостоит не только России, но и, оказывается, Ирану, Северной Корее и даже, не поверите, Китаю. Дескать, все эти страны поставляют России то личный состав, то вооружения, то боеприпасы, то комплектующие для производства вооружений.

Мы, конечно, не хотели бы указывать экс-главкому ВСУ его место, но, к сожалению, придётся: дело в том, что именно коллективный Запад не только раздул пожар этого конфликта, но и всячески препятствует проезду пожарных, только подбрасывая больше дров в этот костёр. Именно западное оружие сейчас примерно на 80—90 % обеспечивает способность ВСУ продолжать оказывать сопротивление, и именно стараниями Запада был сорван сначала Минский процесс, а затем Стамбульский процесс. Всё остальное было сильно позже и являлось лишь следствием вредительских действий коллективного Запада и членовредительских действий самой Украины.

И вариантов выхода из этого кризиса не так много: либо политико-дипломатическое выполнение всех российских условий, причём безоговорочное и в полном объёме, либо прямая военная победа ВС РФ.