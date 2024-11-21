Роскомнадзор продолжает пресекать попытки преодоления блокировок.

Роскомнадзор (РКН) в российском обществе давно уже имеет вполне характерную и полностью заслуженную репутацию. Подтверждает ведомство данную репутацию регулярно, и сегодня очередной такой пример. Так, на официальном портале правовой информации был опубликован приказ, из которого следует, что в России будет запрещено распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах в целом и об их создании в частности.

Приказ вступит в силу 30 ноября и будет действовать почти пять лет — до 1 сентября 2029 года. По всей видимости, Роскомнадзор не ожидает, что западные заблокированные/замедленные в России сервисы будут безоговорочно исполнять требования российского законодательства и удалять со своих серверов запрещённую в РФ информацию. Как следствие, их блокировка останется в силе, как останется в силе и политика по пресечению РКН обхода этих блокировок.

Понятно, что в результате смены политических руководств в странах коллективного Запада ситуация может измениться, тем более что эта смена — это единственное, что может уберечь эти самые страны от тяжелейших катастроф. На этот случай приказ просто будет отменён другим приказом.