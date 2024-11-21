Слабо. Можно гораздо лучше.

Хотя пресловутое импортозамещение — это, безусловно, особенно сейчас, критически важная задача, но не во всех отраслях его возможно реализовать на 100 %. Кое-где процесс неизбежно будет затянут по целой совокупности причин, причём главной из них остаётся чисто стоимостная причина. Например, в деле производства поездов для высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Первая такая железнодорожная магистраль должна будет соединить Москву и Санкт-Петербург в 2028 году, и средняя скорость движения составов по ней будет составлять примерно 300 км/ч. Но вот сегодня президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский в рамках выступления на Транспортной неделе 2024 заявил, что уровень локализации производства соответствующих поездов в России будет составлять порядка 80—85 %. Соответственно, остальные 15—20 % комплектующих будут импортными.

Понятно, что это колоссальный шаг вперёд по сравнению с теми современными поездами, которые сейчас курсируют по российским железным дорогам, уровень локализации которых смехотворно низок, и по состоянию на начало 2022 года не превышал 15 %. В результате известных событий, за которыми последовали незаконные односторонние рестрикции коллективного Запада российским производителям пришлось экстренно осваивать производство соответствующих узлов, агрегатов и комплектующих не только для проведения ремонта имеющихся составов, но и для выпуска новых.