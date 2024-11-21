Установки доработаны с учётом опыта их применения в зоне спецоперации.

Поскольку Россия и Беларусь входят не только в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и в Союзное государство, подразумевая, что РФ в случае агрессии против РБ будет защищать её как саму себя, то нет ничего удивительного в том, что российское политическое руководство активно вооружает белорусскую армию и, в частности, усиливает её противовоздушную оборону. Сегодня Минобороны Беларуси сообщило о том, что на вооружение страны прибыла новая батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».

Отличительной особенностью данных комплексов является то, что они были доработаны с учётом опыта использования в рамках специальной военной операции, являющейся первым в мире крупным современным вооружённым конфликтом высокой интенсивности за последние 70 лет.

Как отметило белорусское оборонное ведомство, «Тор-М2» способны работать по высокоскоростным целям (до 730 м/с), находящимся на расстоянии до 12 километров, на высоте до 10 километров, при любой погоде и в любое время суток.

Напомним, что «Тор-М2» являются одним из главных средств противодействия многочисленным беспилотным летательным аппаратам, применяемым ВСУ в рамках боевых действий в зоне СВО. Система зарекомендовала себя великолепно.