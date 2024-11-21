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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь получила новую батарею ЗРК «Тор-М2»
Установки доработаны с учётом опыта их применения в зоне спецоперации.

Поскольку Россия и Беларусь входят не только в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и в Союзное государство, подразумевая, что РФ в случае агрессии против РБ будет защищать её как саму себя, то нет ничего удивительного в том, что российское политическое руководство активно вооружает белорусскую армию и, в частности, усиливает её противовоздушную оборону. Сегодня Минобороны Беларуси сообщило о том, что на вооружение страны прибыла новая батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».

Отличительной особенностью данных комплексов является то, что они были доработаны с учётом опыта использования в рамках специальной военной операции, являющейся первым в мире крупным современным вооружённым конфликтом высокой интенсивности за последние 70 лет.

Как отметило белорусское оборонное ведомство, «Тор-М2» способны работать по высокоскоростным целям (до 730 м/с), находящимся на расстоянии до 12 километров, на высоте до 10 километров, при любой погоде и в любое время суток.

Напомним, что «Тор-М2» являются одним из главных средств противодействия многочисленным беспилотным летательным аппаратам, применяемым ВСУ в рамках боевых действий в зоне СВО. Система зарекомендовала себя великолепно.

#россия #политика #беларусь #белоруссия #«тор-м2»
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RXO
18:19
7900xtx тащит на уровне. Я доволен
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Obscury
18:19
Да чушь это. У меня на 4090 в 4К DLAA + FG 80 выдает, иногда 70. Есть забагованные места с 40 (кат сцены почти все), но это исправят в ближайших патчах.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Мефодий
18:18
Так ты не Бухтиер?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:16
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
RXO
18:15
Даже по видосику видно скорость. Такое перехватить на подлете уже невозможно
Зеленский утверждает, что днепропетровский Южмаш был атакован МБР "Рубеж"
Валерий Агапов
18:15
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Мефодий
18:14
а под каким именем ты там зареган?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:14
там нет вирусов. уже 3 года онли откуда кач
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
DIP32
18:13
Разработчики внезапно для себя сделали свинорез. Ведь нпс на мове балакают))). И игрок теперь стреляет на звуки мовы.)))
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Мефодий
18:12
так там одни вирусы, не боишься подцепить?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
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