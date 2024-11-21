Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Путин использует Украину как полигон»: Зеленский прокомментировал удар российской МБР по Днепру
Так вы же сами хотели, чтобы страна стала полигоном для западного оружия. Россия просто тоже пользуется возможностью.

Одна из основных тем сегодняшнего дня — российский удар, как сообщается, межконтинентальной баллистической ракетой, по предприятию «Южмаш» в городе Днепр (Днепропетровск). Событие произошло под утро, поэтому ряд камер наружного наблюдения смогли зафиксировать это необычное явление, напоминавшее орбитальный удар энергетическим оружием из фантастических фильмов.

С российской стороны эти сведения не комментируют, хотя очевидно, что удар имел место и явно наносился с целью приведения официального Киева, а вместе с ним и его западных спонсоров в чувства, дабы предельно чётко дать понять, что будет и с Украиной, и с Западом, если игра в эскалацию данного кризиса с их стороны не прекратится. На Западе сразу стали отрицать произошедшее, что, в общем-то, понятно, а вот на Украине, что тоже вполне естественно, учитывая контингент, из которого состоит киевское политическое руководство, запаниковали.

В очередном обращении к нации исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что удар наносился оружием, которое по всем характеристикам — скорости, высоте — соответствует межконтинентальной баллистической ракете.

Зеленский очень раздосадован тем фактом, что «Путин использует Украину как полигон». Здесь мы позволим себе лирическое отступление, в котором напомним, что именно Украина сама избрала себе статус полигона, решив стать полем боя в данном прокси-конфликте коллективного Запада против России. Кроме того, не так давно бывший министр обороны Украины Алексей Резников прямым текстом призывал западных спонсоров Киева отправлять на Украину всё оружие, какое только есть у этого самого Запада. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Напоминаем, что завершение текущего кризиса нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине. На совершенно любых условиях. Бытует мнение, что сегодня удар МБР отрепетировали на «Южмаше», а условно завтра применят по подстанциям класса 750 кВ, которые больше ничем особо не «берутся», окончательно и очень надолго сломав тем самым хребет украинской энергосистемы.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)
ВС РФ впервые применили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету
Беларусь получила новую батарею ЗРК «Тор-М2»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
39
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
19
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
7
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
31
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
53
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
2
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
12
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

RXO
18:19
7900xtx тащит на уровне. Я доволен
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Obscury
18:19
Да чушь это. У меня на 4090 в 4К DLAA + FG 80 выдает, иногда 70. Есть забагованные места с 40 (кат сцены почти все), но это исправят в ближайших патчах.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Мефодий
18:18
Так ты не Бухтиер?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:16
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
RXO
18:15
Даже по видосику видно скорость. Такое перехватить на подлете уже невозможно
Зеленский утверждает, что днепропетровский Южмаш был атакован МБР "Рубеж"
Валерий Агапов
18:15
Мягко сказано для уничтожителей мира
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Мефодий
18:14
а под каким именем ты там зареган?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:14
там нет вирусов. уже 3 года онли откуда кач
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
DIP32
18:13
Разработчики внезапно для себя сделали свинорез. Ведь нпс на мове балакают))). И игрок теперь стреляет на звуки мовы.)))
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Мефодий
18:12
так там одни вирусы, не боишься подцепить?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем