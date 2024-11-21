Так вы же сами хотели, чтобы страна стала полигоном для западного оружия. Россия просто тоже пользуется возможностью.

Одна из основных тем сегодняшнего дня — российский удар, как сообщается, межконтинентальной баллистической ракетой, по предприятию «Южмаш» в городе Днепр (Днепропетровск). Событие произошло под утро, поэтому ряд камер наружного наблюдения смогли зафиксировать это необычное явление, напоминавшее орбитальный удар энергетическим оружием из фантастических фильмов.

С российской стороны эти сведения не комментируют, хотя очевидно, что удар имел место и явно наносился с целью приведения официального Киева, а вместе с ним и его западных спонсоров в чувства, дабы предельно чётко дать понять, что будет и с Украиной, и с Западом, если игра в эскалацию данного кризиса с их стороны не прекратится. На Западе сразу стали отрицать произошедшее, что, в общем-то, понятно, а вот на Украине, что тоже вполне естественно, учитывая контингент, из которого состоит киевское политическое руководство, запаниковали.

В очередном обращении к нации исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что удар наносился оружием, которое по всем характеристикам — скорости, высоте — соответствует межконтинентальной баллистической ракете.

Зеленский очень раздосадован тем фактом, что «Путин использует Украину как полигон». Здесь мы позволим себе лирическое отступление, в котором напомним, что именно Украина сама избрала себе статус полигона, решив стать полем боя в данном прокси-конфликте коллективного Запада против России. Кроме того, не так давно бывший министр обороны Украины Алексей Резников прямым текстом призывал западных спонсоров Киева отправлять на Украину всё оружие, какое только есть у этого самого Запада. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Напоминаем, что завершение текущего кризиса нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине. На совершенно любых условиях. Бытует мнение, что сегодня удар МБР отрепетировали на «Южмаше», а условно завтра применят по подстанциям класса 750 кВ, которые больше ничем особо не «берутся», окончательно и очень надолго сломав тем самым хребет украинской энергосистемы.